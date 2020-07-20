花王福爾摩沙1520海洋計畫　為下一代守護台灣海岸線

▲花王(台灣)大熊康生董事長(中)以及貴賓們一同吹響號角，象徵花王福爾摩沙1520海洋計畫正式啟航。

圖、文／花王提供

台灣每年都有超過4萬人次投入海岸線淨灘，清除了數百公噸的海廢量。然而，根據一份2019年環保團體的海岸快篩調查，台灣海岸線上的海廢量不減反增，甚至遠高於鄰近的日、韓國家。為此，花王台灣發揮企業影響力，展開「花王福爾摩沙1520海洋計畫」，與環境資訊協會合作環島海洋教育活動，號召居民與合作夥伴響應，以教育為軸線，邀請大家參與淨灘的同時，更了解海廢源頭，一起檢視生活習慣，思考實踐垃圾減量，解決海洋汙染問題。

近年國際淨灘行動（ICC）成果發現，一次性生活用品與塑膠製品一直是海洋廢棄物的大宗，造成嚴峻的環境問題。而長年認養新竹新月沙灘舉辦淨灘活動的花王發現，如果只是淨灘是不夠的，唯有透過教育將觀念深植人心，從每個人的生活中做出改變，才能改善海洋廢棄物的問題。

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因此，花王主動與環境保護相關協會討論合作，發起別開生面的海洋教育活動：「花王福爾摩沙1520海洋計畫」，預計沿著長約1520公里的台灣海岸線，逐年分域淨灘，並舉辦當地海洋專題教育講座。同時堅持以產品生命週期評估為標準，致力使用對環境友善的原物料，積極改良產品包裝以降低環境負擔，並提倡eco together提升民眾環保意識，共同為下一代守護美好環境不遺餘力。