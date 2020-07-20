「美容本來就是時尚的行業」彭慧語母子攜手讓東森自然美發光發熱

▲媽媽彭慧語是兒子黃濬騰最強的後盾，母子間的好感情，令人稱羨。（圖／東森自然美提供）

【小人物大故事】

東森自然美蘆竹南崁店彭慧語老師，年輕時接受美容專業課程訓練，22歲開店，加入自然美，至今已32個年頭。如此年輕就全然投身美容事業，彭慧語笑稱她是「初生之犢不畏虎」，但創業的背後，其實是源自對自然美的信賴與熱忱。彭慧語分享，一開始因自己的臉上有一顆一顆不少的面皰，而因緣際會接觸到自然美，透過「自然美容術」細心調理，美容師專業手技加上天然且有效的護膚產品，雙管齊下，讓肌膚問題不再是短暫性地緩解，而是全面性獲得改善。也因此讓彭慧語秉持助人為樂的初心，希望藉由自己的力量，讓更多人認識自然美，為更多人解決肌膚困擾，而踏上這條美容事業路。





▲東森自然美蘆竹南崁店，店長彭慧語老師，加盟年資已32年。（圖／東森自然美提供）

56歲的彭慧語，臉上看不出歲月痕跡，她說「人可以有歷練，但不可以看起來滄桑，保養是女生終其一生的功課，還好大家認識了我，也認識了自然美，一生都不用煩惱肌膚問題」，彭慧語堅定表示，客人的肌膚問題，她幾乎一點就中，只要客人好好聽話，作好基礎保養，認真擦、不亂擦，保養就能事半功倍。這樣做事的風格，讓彭慧語老師獲得了「大姐頭」稱號，更有客人分享，只要護膚的事都是「大姐頭說了算」。

為客人護膚做臉前，彭慧語老師喜歡為客人畫下一張希望藍圖，讓客人對自己懷抱著美好想像後，引領他們走向美麗的康莊大道，儘管過程中碰上尷尬期，更曾遇上客人心疼且焦急地說「整張臉比做臉前還糟糕」，讓彭慧語感到低潮，但堅信自然美產品實力的她，憑藉著多年來與客人培養出的信任感，帶著客人一同堅持下去，甚至還有客人禱告「這是神帶給我的考驗，而彭慧語將會是幫助我渡過這一切的人」，然而，好的產品經得起考驗，時間證明了一切，客人擁有了比以往更健康透亮的膚質。

▲看好東森自然美未來發展，彭慧語與兒子黃濬騰，母子同心一齊打拼。（圖／東森自然美提供）

2018年東森與自然美美麗結盟，在集團資源挹注下，嶄新的品牌氣候，逐漸成形，自然美從傳統美容轉向成為「時尚品牌」。彭慧語相信東森自然美的未來發展前景可期，因此邀請兒子黃濬騰一同加入，為客人進行肌膚檢測與施作水光課程。「水光課程的操作模式與效果，和傳統的美容保養差異很大，肌膚可以明顯看到快速又安全的改變，而安全是現在消費者最重要的考量之一，所以我很有興趣」黃濬騰開心說道，加上有媽媽黃慧語在旁輔助美容專業知識，讓黃濬騰很快上手。而黃濬騰也幫媽媽重新整理店面，增加美容床數，更因年輕人最在意的「沒圖沒真相」，特別在店裡安裝全新的iMac桌上型電腦，為客人進行肌膚檢測，讓50倍肌膚放大圖，圖像更銳利清晰，效果佐證更鮮明。

彭慧語老師與兒子之間溫馨有趣的互動，成為店內另一種迷人風景。兒子黃濬騰年輕化的作風，以幽默但不失專業的經營方式，吸引了不少媽媽的客人。甚至從小看黃濬騰長大的阿嬤客人，也指名要給濬騰做水光課程。黃濬騰半開玩笑地說，「我就是自然美養大的孩子，媽媽之前的客人都是在等我長大幫她們做臉」，而接待台後方櫃檯上，放著一字排開的晶萃液空瓶，黃濬騰視為珍寶，並驕傲地表示「這是我服務客人過後留下的美好回憶」。





▲東森自然美蘆竹南崁店業績大躍進，兒子黃濬騰代表受頒獲肯定。（圖／彭慧語提供）

「美容本來就是時髦的行業，不能再讓消費者覺得這是屬於年長者的品牌」彭慧語老師分享，感謝東森集團王令麟總裁，領導著東森大軍，以鋪天蓋地的行銷策略，擦亮了東森自然美的招牌，讓更多年輕族群認識自然美，也讓加盟主們有更亮眼的舞台，發光發熱。「跟著王總裁發展，就像站在巨人的肩膀上，可以看得更高更遠，自己也能學習更多，變得更好，也能將自然美商品與技術更好地推廣出去，讓更多人受惠」彭慧語有信心地表示，因為東森自然美、因為王總裁，讓她看到更美好的未來。

「技術要傳承，客群也要傳承」是彭慧語老師現在努力的目標。第一，是為兒子打好基礎，將自己精心投入的美容事業接棒下去，為下一世代開啟不一樣的人生。第二，能夠看到自己服務的客人，帶著女兒，而當年的女兒，再帶著自己的女兒來做臉，彭慧語心中滿滿的感動，也希望店內的客人都能一代一代，將東森自然美的好，繼續傳承下去。