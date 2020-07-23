憲哥、Sandy樂當孩子王！東森得意狗繪畫比賽頒獎互動超萌

▲憲哥與Sandy出席東森購物得意狗好朋友兒童繪畫著色比賽頒獎典禮，一搭一唱互動逗樂眾人。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

一筆一畫一世界，許多孩子樂於透過色彩描繪出內心的無限想像！東森購物今(7/23)舉辦「第一屆得意狗好朋友兒童繪畫著色比賽頒獎典禮」，眾多畫畫小天才齊聚一堂，東森購物代言人、綜藝天王吳宗憲與吳姍儒Sandy父女檔特別出席擔任頒獎嘉賓，與大小朋友一起同樂，而這次的圖畫主角超人氣吉祥物「得意狗」也熱情現身、萌翻眾人。

▲憲哥與女兒Sandy感情超好，不斷勉勵父母為孩子成長努力付出之餘，更要欣賞孩子的才華。

▲年紀最小的金獎得主是幼兒園組的朱宸瑩，一舉一動萌翻眾人。



東森購物首度舉辦「得意狗好朋友兒童繪畫著色比賽」，徵件短短一個半月內就收到來自全台23縣市、近2,000件投稿作品，此次活動最小參賽年齡為2歲，同時也有遠從花東、高屏甚至是偏鄉地區的小朋友一起參加，每幅作品皆創意無限，從遊樂園到海邊游泳、外空探險等發揮無限想像力，個個都想帶著得意狗一起徜徉繽紛世界。評審最終選出28件優秀作品，除了頒發獎狀之外，還贈送24色彩色筆組及最高獎金1萬元的東森購物提貨券等，送出超過20萬元的總獎金。

自己生養了4個小孩的憲哥，看到現場超多小朋友格外開心，尤其許多小朋友都是特別從外縣市遠道而來，讓他忍不住對陪伴小朋友出席領獎的爸媽感同身受，回憶起當年Sandy第一次得獎時身為人父的喜悅；家中三女兒也是一位藝術天才的憲哥，以過來人的身分提醒爸媽，許多孩子沉浸於畫畫的世界，別忘了慢慢鼓勵他們多把真實的想法說出來，而且最重要的是，他認為爸媽為孩子努力付出之餘，也要懂得欣賞並尊重孩子的獨特才華。

▲在媽媽的細心陪伴下，姊姊朱宸希及妹妹朱宸瑩平時最喜歡畫畫。

▲幼兒園金獎作品＿朱宸瑩。

▲低年級銅獎作品＿朱宸希。

現場許多超萌的小小得主很吸睛，像是低年級組銅獎朱宸希及幼兒園組金獎朱宸瑩是一對從小愛畫畫的姊妹，朱媽媽說當初和媽團成員一起相約報名，兩位小姊妹領了著色底稿後花了一個禮拜的時間，每天一點一滴慢慢完成作品，看到其他入圍作品覺得大家都很厲害，想不到兩姊妹能一起得獎真心覺得非常幸運，而天真無邪的小姊妹也體貼地表示，拿到的獎金要幫媽媽買摩托車，瞬間融化眾人。

▲平時愛畫畫的林旻儒以得意狗為主題發想，畫出強大的遊樂園風景，令許多評審為之驚豔。

▲中年級金獎作品＿林旻儒。

還有中年級金獎得主林旻儒，以天馬行空的想像力結合超強繪畫能力打造一座豪華遊樂園，令評審為之驚豔，林旻儒說自己非常喜歡小動物，很想帶著可愛的得意狗一起到遊樂園玩耍，因此畫出了旋轉木馬等樂園設施，今年暑假也準備將此次得獎的購物金運用在樂園遊玩上。

東森購物表示，此次舉辦得意狗好朋友兒童繪畫著色比賽就是為了讓小朋友以平時最喜歡的畫畫方式，發揮想像力一同友善汪星人，在透過一筆一畫在紙上彩繪的過程，更懂得將友善萌寵的精神延伸到實際生活上。