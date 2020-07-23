　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

憲哥、Sandy樂當孩子王！東森得意狗繪畫比賽頒獎互動超萌

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼東森購物東森得意狗繪畫比賽頒獎，由吳宗憲及吳珊儒父女檔擔任頒獎人。（圖／記者湯興漢攝）

▲憲哥與Sandy出席東森購物得意狗好朋友兒童繪畫著色比賽頒獎典禮，一搭一唱互動逗樂眾人。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

一筆一畫一世界，許多孩子樂於透過色彩描繪出內心的無限想像！東森購物今(7/23)舉辦「第一屆得意狗好朋友兒童繪畫著色比賽頒獎典禮」，眾多畫畫小天才齊聚一堂，東森購物代言人、綜藝天王吳宗憲與吳姍儒Sandy父女檔特別出席擔任頒獎嘉賓，與大小朋友一起同樂，而這次的圖畫主角超人氣吉祥物「得意狗」也熱情現身、萌翻眾人。

▲▼東森購物東森得意狗繪畫比賽頒獎，由吳宗憲及吳珊儒父女檔擔任頒獎人。（圖／記者湯興漢攝）

▲憲哥與女兒Sandy感情超好，不斷勉勵父母為孩子成長努力付出之餘，更要欣賞孩子的才華。

▲▼東森購物東森得意狗繪畫比賽頒獎，由吳宗憲及吳珊儒父女檔擔任頒獎人。（圖／記者湯興漢攝）

▲年紀最小的金獎得主是幼兒園組的朱宸瑩，一舉一動萌翻眾人。

東森購物首度舉辦「得意狗好朋友兒童繪畫著色比賽」，徵件短短一個半月內就收到來自全台23縣市、近2,000件投稿作品，此次活動最小參賽年齡為2歲，同時也有遠從花東、高屏甚至是偏鄉地區的小朋友一起參加，每幅作品皆創意無限，從遊樂園到海邊游泳、外空探險等發揮無限想像力，個個都想帶著得意狗一起徜徉繽紛世界。評審最終選出28件優秀作品，除了頒發獎狀之外，還贈送24色彩色筆組及最高獎金1萬元的東森購物提貨券等，送出超過20萬元的總獎金。

自己生養了4個小孩的憲哥，看到現場超多小朋友格外開心，尤其許多小朋友都是特別從外縣市遠道而來，讓他忍不住對陪伴小朋友出席領獎的爸媽感同身受，回憶起當年Sandy第一次得獎時身為人父的喜悅；家中三女兒也是一位藝術天才的憲哥，以過來人的身分提醒爸媽，許多孩子沉浸於畫畫的世界，別忘了慢慢鼓勵他們多把真實的想法說出來，而且最重要的是，他認為爸媽為孩子努力付出之餘，也要懂得欣賞並尊重孩子的獨特才華。

▲▼東森購物東森得意狗繪畫比賽頒獎，由吳宗憲及吳珊儒父女檔擔任頒獎人。（圖／記者湯興漢攝）

▲在媽媽的細心陪伴下，姊姊朱宸希及妹妹朱宸瑩平時最喜歡畫畫。

▲▼東森得意狗繪畫比賽頒獎典禮受訪者作品。（圖／東森購物提供）

▲幼兒園金獎作品＿朱宸瑩。

▲▼東森得意狗繪畫比賽頒獎典禮受訪者作品。（圖／東森購物提供）

▲低年級銅獎作品＿朱宸希。

現場許多超萌的小小得主很吸睛，像是低年級組銅獎朱宸希及幼兒園組金獎朱宸瑩是一對從小愛畫畫的姊妹，朱媽媽說當初和媽團成員一起相約報名，兩位小姊妹領了著色底稿後花了一個禮拜的時間，每天一點一滴慢慢完成作品，看到其他入圍作品覺得大家都很厲害，想不到兩姊妹能一起得獎真心覺得非常幸運，而天真無邪的小姊妹也體貼地表示，拿到的獎金要幫媽媽買摩托車，瞬間融化眾人。

▲▼東森購物東森得意狗繪畫比賽頒獎，由吳宗憲及吳珊儒父女檔擔任頒獎人。（圖／記者湯興漢攝）

▲平時愛畫畫的林旻儒以得意狗為主題發想，畫出強大的遊樂園風景，令許多評審為之驚豔。

▲▼東森得意狗繪畫比賽頒獎典禮受訪者作品。（圖／東森購物提供）

▲中年級金獎作品＿林旻儒。

還有中年級金獎得主林旻儒，以天馬行空的想像力結合超強繪畫能力打造一座豪華遊樂園，令評審為之驚豔，林旻儒說自己非常喜歡小動物，很想帶著可愛的得意狗一起到遊樂園玩耍，因此畫出了旋轉木馬等樂園設施，今年暑假也準備將此次得獎的購物金運用在樂園遊玩上。

東森購物表示，此次舉辦得意狗好朋友兒童繪畫著色比賽就是為了讓小朋友以平時最喜歡的畫畫方式，發揮想像力一同友善汪星人，在透過一筆一畫在紙上彩繪的過程，更懂得將友善萌寵的精神延伸到實際生活上。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
台灣哪個縣市最難玩？網曝解答...淪「美食沙漠」奪第一
威力彩飆25億！「3星座」此生最有機會中大獎
李眉蓁選3屆議員「選舉公報都寫碩士」　吹哨者再開砲：詐騙高雄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「美容本來就是時尚的行業」彭慧語母子攜手讓東森自然美發光發熱

花王福爾摩沙1520海洋計畫　為下一代守護台灣海岸線

戲劇教母周遊力挺王令麟　宣布加入東森新連鎖精鷹系統揪藝人團分享愛

搶攻三倍券！義大滿3千抽10萬購物金　樂園4D設施升級大人小孩嗨翻

一段旅程的悸動　走進石材的大千世界

憲哥、Sandy樂當孩子王！東森得意狗繪畫比賽頒獎互動超萌

走進捷運站！盛夏就是要玩好玩滿　投資理財資訊一把抓

免藝FUN券照省買書錢　網路書店好康優惠整理一次看

女孩學夯爆！2大網路書店上半年暢銷書TOP1　女性讀者高達9成

振興購物節總整理！台灣最狂「台中購物節」狂撒2000萬　千萬豪宅、汽車送不手軟

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

一段旅程的悸動　走進石材的大千世界

憲哥、Sandy樂當孩子王！東森得意狗繪畫比賽頒獎互動超萌

走進捷運站！盛夏就是要玩好玩滿　投資理財資訊一把抓

免藝FUN券照省買書錢　網路書店好康優惠整理一次看

女孩學夯爆！2大網路書店上半年暢銷書TOP1　女性讀者高達9成

振興購物節總整理！台灣最狂「台中購物節」狂撒2000萬　千萬豪宅、汽車送不手軟

全台8門市限定！肯德基「南洋沙嗲脆雞」新登場　濃郁沙嗲醬還吃得到花生顆粒

小孩子才拿試吃包！台製「貓乾乾」一次1.5kg免費進貢給貓皇　貓奴再抽超Q好禮

新手苦惱「氣炸鍋」怎麼挑！網評「關鍵3要點」拿了振興券直接入手大廠牌

中衛迷彩口罩可加價購！屈臣氏門市7/23開跑　79元換5片

時力公布護照封面設計作品　台灣黑熊、石虎、珍奶全入選

相約天天爬11層樓上班…護理師揪醫師談心挨告！正宮崩潰：還分享經期

許富凱甜喊大42歲女星寶貝！　被邀家中泡澡秒OK爆「祖孫戀」

沙漠靈修！邪教男迫54人擠爆「蒸氣帳篷」　90°C地獄高溫活活烤死3人

超粒方質疑給《屍速2》負評遭下架！台片商聲明：提出侵權是韓方

April李娜恩捲霸凌事件！　爆料者稱「被她多次辱罵」…公司強力反駁：會提告

攜手台塑楊梅農場！桃市府力推「設施農業」...減少肥料、農藥用量

空勤台東駐地蓋新家預計3年後完工　徐國勇：提升東部救援能量

火球男劉致榮跑步也要科學化　靠長跑加速身體代謝

華碩ROG Phone 3新一代遊戲手機月底上市！抗藍光、高刷新率與超酷配件

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

消費熱門新聞

超商加賣5千盒「薰衣紫醫療口罩」

屈臣氏7／23推中衛迷彩色口罩加價購

網傳滿80元免運費！熊貓官方回應

「氣炸鍋」怎麼挑？網評「關鍵3要點」

台製「貓乾乾」一次1.5kg免費進貢給貓皇

500元動滋券免費送！400萬份登記就抽

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

全台8門市限定！肯德基「南洋沙嗲脆雞」新登場

貝克漢長子宣布訂婚

大麥克免費吃！得來速「熟客券」回來了

三倍券到手　快把青春露帶回家

最好吃的不是魚肚！虱目魚「菲力」又Q又軟嫩

把握黃金30分鐘讓你的認真不白費

藥妝「三倍券加碼優惠」懶人包　

更多熱門

相關新聞

吳宗憲爆Sandy超羞黑歷史！「拎裙隆重登場」笑歪

吳宗憲爆Sandy超羞黑歷史！「拎裙隆重登場」笑歪

吳宗憲（憲哥）、吳姍儒（Sandy）時常參與公益活動，近日也準備愛心早餐到花蓮的小學與學童分享，父女倆今（23日）攜手參與東森購物「得意狗好朋友兒童繪畫著色比賽」頒獎典禮，憲哥勉勵小朋友除用畫筆，也多溝通，增加人與人的互動。憲哥默默指著Sandy的頭頂說她是家裡最多話的，Sandy馬上察覺，彼此互看感情相當好。

吳宗憲三女兒「超強才能」曝光！　桌上放一把刷具...走近看嚇傻

吳宗憲三女兒「超強才能」曝光！　桌上放一把刷具...走近看嚇傻

台中購物節25日抽汽車、10萬現金

台中購物節25日抽汽車、10萬現金

男友瞎扯「我是皇帝」她真信了！

男友瞎扯「我是皇帝」她真信了！

購物台首賣鼎王電子票券　每人最低456元起

購物台首賣鼎王電子票券　每人最低456元起

關鍵字：

東森購物得意狗吳宗憲吳姍儒

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

即／錢櫃大火！建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

快訊／黃靖倫結婚「要當爸爸了」！

威力彩飆25億！中獎運最旺星座曝光

春芳號、貳樓飲冰品「大腸桿菌群超標」複抽還不合格

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面