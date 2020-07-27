恆隆行捐全台家扶中心200萬Dyson家電　再揪全國電子愛心購物捐

▲恆隆行Dyson攜手全國電子啟動『用愛接力 你購物我捐款』公益活動。右起為全國電子副總經理謝明佑、恆隆行Dyson事業處處長董家彰與家扶基金會社會資源處處長林秀鳳。（圖／家扶基金會提供）

記者林璟倩／綜合報導

振興三倍券活動開跑一週，不少民眾仍在盤算如何消費最優之際，許多公益團體也尋求透過這一波振興消費力中獲得必要資源。像是家扶中心今年度自疫情爆發以來，捐款金額較往年減少1/3之多，在服務經費上捉襟見肘，因此國內家電大企業恆隆行，率先於7月初捐贈總價值超過200萬的Dyson空氣清淨機、吸塵器與乾手機等產品，提供全台32個家扶中心據點使用，並攜手全國電子發起「用愛接力 你購物我捐款」愛心購物基金計畫，希望善盡企業社會責任，幫助更多弱勢族群度過難關。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示：「在疫情影響下捐款或捐贈物資都相較往年減少，但民眾求助與服務對象卻漸增，社福團體很需要各大企業及社會大眾的愛心行動，很感謝這次恆隆行Dyson 與全國電子所發起的愛心購物基金計畫，希望在雙品牌的號召下，能夠幫助更多家庭募得愛心基金，得以添購弱勢家庭所需的家電物資」。

為了協助弱勢團體也能擁有良好居家生活，即日起至9月30日止，消費者於全台全國電子門市購買任一Dyson主機商品，恆隆行Dyson 與全國電子即共同捐贈200元購物基金予家扶基金會。同時，歡迎民眾不僅能搭配政府振興三倍券使用，至7月31日止，還可參加Dyson 於全國電子門市推出的Dyson 虛擬加倍奉還振興券活動，凡購買Dyson 任一主機商品(福利品除外)，則可獲贈「Dyson 虛擬加倍奉還振興券」乙張(面額新台幣3,000元整)，鼓勵民眾除舊換新添購新家電，購物也能做愛心。