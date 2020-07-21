夫妻為三倍券怎麼用翻臉！她想繳學費　老公要買微波爐...載3歲女離家失蹤

▲為了3倍券夫妻喬不攏。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

振興3倍券要怎麼用，丈夫要買微波爐、妻子想用它來繳幼兒園的月費，夫妻兩人喬不攏，丈夫一氣之下還騙3歲大的女兒說要載她去上班，沒想到卻從和美一路騎到員林，還留下訊息「要找女兒就到員林地方法院」，妻子簡直嚇傻了不知所措，打電話給議員賴清美求救，出動警方協尋，順利找到父女，結束一場鬧劇。

賴清美說，這名年近50歲的丈夫一個月賺2萬多元，全家都靠他薪水過活，而女兒今年剛要上幼兒園，妻子才想說利用全家3口9000元的振興3倍券，購買其他民生物資找零後存下4500元可以用來繳月費，這樣可以節省開銷。

▲妻子向賴清美發出求救簡訊。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

丈夫還為此跑到女兒即將就讀的幼兒園詢問可以用3倍券繳月費嗎？聽到園方回答「不行」，便認為是妻子在欺騙他，因此怒氣沖沖的一大早騎著機車載女兒出門，妻子打電話給他也不接，焦急如焚，妻子也告訴賴清美說，有可能丈夫最近被地檢署罰5萬元，無法平復心情。

賴清美說，總算透過警方找到這對父女，看到他們為了3倍券鬧到意見不合離家出走，非常不忍心，她送上5000元現金，並將自己剛領到的三倍券全交給女童媽媽，希望女童能順利就讀，也讓女童一家人從此和樂融融過日子。

▲賴清美將領到的3倍券送給女童媽媽。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

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