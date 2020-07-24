善耕365／BiG行動夢想家高規學習營　助孩童登夢想舞台秀自信

文／善耕365 圖／BiG行動夢想家基金會

「我很渺小，但是也可以帶給別人快樂」這話出自16歲的鳳儀，對鳳儀來說，2018年寒假接觸到BiG行動夢想家基金會的音樂劇營隊，是她自信地站上舞台，走出憂鬱陰霾的起點，而BiG行動夢想家基金會在每年的寒暑假為弱勢孩童們規畫高規格多元營隊的計畫，目的就是為了引導每一位孩子培養自信，在舞台上發現自我，實現夢想。

今年，BiG行動夢想家基金會更以「夢想無極限」為題，在暑假期間分別規劃了音樂劇營隊、烏克麗麗音樂營、魔幻學堂、邏輯戰鬥營、活力籃球營、烘焙培力營及智慧機器人營，要透過不同類型的活動發掘孩子們的潛能，希冀在營隊中讓孩子們燃起學習熱忱並培養多元能力。

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四大領域學習營隊 激發無限潛能！

BiG行動夢想家基金會所籌辦的營隊是專為育幼院及缺乏完善家庭資源的孩童規劃的，從2012年起每年為國小至高中的孩童設計課程，從文化藝術、科技生態、運動競技到職涯探索等領域規劃，引領他們找到關心的事物，培養自信心、發揮潛在的想像力與創造力，讓他們感受到學習帶來的樂趣，並透過成果發表會的舞台完成自我實現！更希望這些孩童能從育樂中習得技能與生活能力，在他們離開機構的同時可以順利和社會接軌，走向獨立生活。

今年受疫情影響，有更多的孩子需要協助，BiG行動夢想家基金會在文化藝術領域新增烏克麗麗營，職涯規劃領域新增烘焙培力營，整體擴大為7個營隊，尤其是烘焙培力營，更特地邀請糕餅公會、蛋糕協會與業界知名的科麥公司共同參與，除了讓孩子們學習專業外，還要延續基金會創辦人韓佳宏董事長「共享公益，回饋社會」的理念，將會帶著學員親手製作的鳳梨酥、丹麥小西餅、杯子蛋糕等帶到八里樂山療養院分享，讓公益不僅是單次的行為。

站上夢想舞台 受助青年自信秀魅力！

BiG行動夢想家基金會八年以來全臺走透透，幫助了上千多位需要幫助的孩童，其中來自安置機構的小瑋，原先是個頑皮且缺乏自信心的孩子，難以融入群體活動，但音樂劇營隊卻逐漸改變了他，甚至在活力籃球營隊找到目標，嶄露才華，並透過籃球專業保送至輔大體育系，令人感動的是，今年他更擔任籃球營的籌備會成員，由參加者轉變為執行者，將己所得回饋給更多人。

由於安養機構的孩子們年滿18歲就必須離開院所，在生活上會面臨很多徬徨無助，他們仍需要我們的關懷和照顧，為了讓這些孩子們擁有得以在社會上立足的能力，BiG行動夢想家文化基金會是不遺餘力的，希望能讓這群孩子們站上閃閃發光的人生夢想舞台大放異彩。

◆成果發表會資訊 歡迎媒體蒞臨◆

2020烘焙培力夏令營成果發表會

時間：2020年8月6日(星期四)下午2:00~4:00

地點：中華穀類食品工業技術研究所 (新北市八里區中山路三段223號)

主辦單位：BiG行動夢想家基金會、英屬開曼群島商科麥集團股份有限公司

◆營隊詳情請洽BiG行動夢想家基金會◆

BiG行動夢想家基金會官網

BiG行動夢想家基金會粉絲團

BiG行動夢想家YouTube頻道

◆立即投入愛心行列，詳情請至《善耕365公益媒合平台》或善耕365粉絲團

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