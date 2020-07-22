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魏應充捐助12公益團體　年助逾30萬人次老人與身障者

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▲▼ 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會公布今年「食公益捐助計畫」獲選單位，共有12個團體入選。（圖／頂新和德文教基金會提供）

生活中心／綜合報導

台北市民生社區內一隅，一群孩子在課外齊聚寫作業、煮食，宛如一家人。這是更生少年關懷協會設立的「616幸福工作站」，該站長期提供國中以下學生免費課後照顧，讓社區中家庭功能不足的孩子也有歸屬，降低孩子發生偏差行為。頂新和德文教基金會今天公布今年「食公益捐助計畫」獲選單位，共有更生少年關懷協會等12團體入選。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充為實質支持公益團體推展專案，激發這些團體協助弱勢族群的量能，成就共好台灣，近年透過基金會推出各類協助社福團體計畫，其中國內首創的食公益捐助計畫，主要補助社福團體推展與飲食相關的服務方案，今年邁入第6屆。總計已有逾50個公益團體專案獲補助近3000萬元，間接受助對象逾300萬人次，涵蓋範圍包含老人、身心障礙者、高風險家庭與街友等。

今年的食公益計畫徵件報名比去年成長2成，有12個團隊入選。補助對象選擇標準以符合「自立」及「共好」兩大主題者優先，自立是指申請團體能透過計畫推展降低對外部捐款的依賴，共好是希望經費能輔助申請團體逐步調整、改善營運現況，朝向獨立維運、創造弱勢族群工作機會。

獲選的新生活社會福利發展促進會長期關心北海岸的獨居長輩、弱勢民眾，創辦人羅素如是北市退休特殊教育教師，已經在當地服務13年。目前促進會和新住民、弱勢民眾合作，生產蛋捲、餅乾、豆漿等食品，盈餘用來提供愛心便當，每天要送出261個，還有40份粥。

羅素如說，他們每天都有固定菜單，中午葷食、晚上素食，以晚餐為例，下午4點左右就要陸續配送至淡水、三芝、石門、金山的弱勢家庭，有的民眾住所比較偏僻，來回就要1小時。

羅素如說，協進會目標是「幼有所長」（免費課輔）、「壯有所用」（技職培訓、提供弱勢成人工作機會）、「老有所終」（獨居、弱勢民眾奉餐和居家服務）。希望未來可讓老來無依的民眾、有身障孩子的單親家庭組成共同扶持的村莊。

更生少年關懷協會的「616幸福工作站」則長期提供國中以下學生免費的課後照顧。協會祕書長江元凱表示，616幸福工作站提供課後照顧、周末活動、社區廚房服務，透過安排團體活動、多元才藝課程、品格教育，傳遞愛與關懷，讓社區中家庭功能不足的孩子也有歸屬，降低孩子發生偏差行為。

今年從616工作站「畢業」的Ahei說，她在國小6年級時由輔導室轉介到工作站，原本回家時大人不常在家，也會和父母起衝突，但在工作站可以寫功課，也有聊天對象，更學到彈吉他、彈鋼琴和作菜，未來若有機會，她很願意回去當志工。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，今年食公益計畫，特別鎖定自立、共好2個核心徵件主軸，這也代表魏應充創辦人期望「善愛為寶、台灣共好」。如何支持公益團體在幫助他人的同時，能夠自立、進而為社會帶來共好，這是食公益計畫最核心的價值。

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