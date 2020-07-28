「監委爭議在於提名、同意權門檻」　林為洲：即使不廢　也要修憲改良

▲國民黨智庫召開「空投監委 玩弄國家名器」記者會。（圖／國家政策研究基金會提供）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會通過第六屆監委人事案，新任監察委員將於8月1日就職。國民黨智庫28日召開「空投監委 玩弄國家名器」記者會，國民黨團總召林為洲表示，考監人事同意權的制度問題在提名、同意權門檻，必須修憲改良，而不是廢不廢考監的問題而已，「即使不廢，改良制度還是要透過修憲，例如將同意權門檻提高，從二分之一提高到三分之二，將來要朝修憲方式處理。」

與會的國民黨立委李貴敏指出，民主國家「制衡」是重要的關鍵，但是在考監兩院行使同意權的過程中，因為一黨獨大，民進黨視法律為無物，未完成法定程序，即使民進黨籍委員對提名人有意見，也沒有審查的機會。執政黨無視法律正當程序，己身不正，將難讓民眾相信法律，令她對台灣的未來十分擔心。

林為洲表示，此次立法院行使監委同意權的過程中充滿瑕疵，被提名人連上台都沒有，投票過程也是一片混亂，程序適法性上有疑義，應屬無效，國民黨會提出釋憲。

至於廢考監及修憲的問題，林為洲認為，要改良考監人事同意權的制度，核心問題在提名、同意權門檻，這就必須修憲，而不是廢不廢考監的問題而已，「即使不廢，改良制度還是要透過修憲，例如將同意權門檻提高，從二分之一提高到三分之二，將來要朝修憲方式處理」，讓考監提名跟行使同意權更具正當性，更符合當初設計的功能，也就是超出黨派獨立行使職權。

林為洲強調，因為民主重在制衡，大法官、監院、考院、檢察總長，都是總統提名，國會半數同意即可，但現在總統身兼執政黨黨主席，同時也是國會最大黨，要如何超越黨派提名？面對下會期將可能啟動修憲，林為洲認為，過去修憲讓人民可以直選總統、進行國會改選，只是第一階段的民主化，從這次監委提名過程中看到的問題，台灣民主有必要再優化，也就是第二階段的民主化。

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