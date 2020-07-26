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侯友宜：憲改不要侷限18歲公民權、廢考監　應面對新民意

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▲▼新北影視盛典林口國際媒體園區投資啟動記者會,新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／新北報導

立法院下會期預期將成立修憲委員會，推動憲改工程，但國民黨內對於「廢考監」似乎還沒有共識，對此，新北市長侯友宜26日受訪時表示，如果不要只侷限於一、兩項議題，去面對所有新型的民意，充分討論後再形成共識，可以讓修憲更完整。

侯友宜表示，憲改是一個大工程，如果憲改不要只侷限於一、兩項，例如修憲改18歲投票、要不要廢考、監兩院，可以全面去面對所有新型的民意，「到底未來走向如何，可以用多元面向，大家做好充分的討論與溝通，逐一檢視，做出非常適合中華民國憲法，才是往正向力量的方向走。」

被問到是否願意當黨內意見的整合橋樑，侯友宜則說，身為中華民國國民都有義務、責任表示意見與態度，讓修憲因為更多人的意見形成共識，修憲才會更完整。

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