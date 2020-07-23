游錫堃：8月中召開二次臨時會　下會期處理修憲議題

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院會23日將通過「紓困3.0」追加預算案，總預算編列2100億元，其中紓困振興約1717億元、疫情防治383億元，並送交立法院審議。對此，立法院長游錫堃23日表示，臨時會必須由總統咨請，或者經四分之一立委的提議才可召開，並非他個人可以決定，目前朝野立委傾向於8月中再召開，「讓情緒比較平緩一點」。

立法院臨時會22日三讀通過《國民法官法》，並通過護照、華航正名2項公決案，並由游錫堃宣告臨時會正式結束。不過行政院會將於23日通過「紓困3.0」追加預算案，而根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條規定，本條所需經費上限為新台幣2100億元，並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內再編列特別預算，送請立法院審議。

▲游錫堃接見全國工業總會理事長王文淵。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃23日上午於立法院接見全國工業總會理事長王文淵，他在會前受訪時表示，臨時會必須由總統咨請，或者經四分之一立委的提議才可召開，並非他個人可以決定，不過只要符合要件，就一定要召開。

至於何時要召開臨時會，游錫堃則說，因為第一次臨時會甫於22日結束，大家都非常辛苦，也有媒體建議不要那麼快進行，目前朝野立委皆傾向「讓情緒比較平緩一點」，因此可能會在8月中再行召開。

此外，外界也好奇是否會將修憲議題列入二次臨時會議程，游錫堃表示，臨時會的議程必須要有人提案，且要經過黨團協商，他尊重各黨團的主張，不過在之前的朝野協商中各黨團有達成一個共識，就是下個會期再討論成立修憲委員會，「所以如果沒有意外，應該是會在下個會期」。

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