國民黨團討論修憲　林為洲：廢除考、監憲政機關有共識

▲國民黨團總召林為洲 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院下會期預期將成立修憲委員會，推動憲改工程，國民黨團27日召開黨團大會針對廢考、監案的立場凝聚共識。黨團總召林為洲會前受訪時表示，國民黨內在考、監憲政機關的廢除比較定調，至於職權怎麼分派可能會提出不同版本。

林為洲表示，廢考監議題分成兩個層面，第一是考、監兩院作為憲政機關，大家有共識可以廢除，但是考監的職權大概有90%都會留下，如監察院下有糾舉、彈劾、糾正、審計以及人權委員會等，考試院則有國考、退撫等職權。

林為洲表示，考試院、監察院兩院的職權分派、重整，若都回到立法院，有人會認為立法院職權過大變「憲政怪獸」，今天開始會鼓勵委員針對職權分派的做法提出建議，屆時國民黨團可能會有不同版本。

民進黨團幹事長鄭運鵬則表示，廢考監是民進黨長期主張，民進黨即使在憲政義務上必須提名、通過同意權，但還是認為這一次應該是末代考監委員，一定支持修憲廢除，過去民進黨是力量不足，這一次非常期待朝野合作，讓廢除考監進入修憲公投複決。

鄭運鵬說，現在國民黨提出包含閣揆同意權、立委選舉制度等議題，他希望這不是因為國民黨內的法統神主牌壓力，才要找其他理由來造成立法院雙四分之三的修憲門檻破局，呼籲國民黨要信守承諾，照品照行，「至少要把18歲公民權和廢考監兩院的版本送出來，其他議題可以另外討論」。

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