賴士葆反咬蔡政府：縱容論文抄襲　重擊台灣高教清譽

▲賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷論文抄襲風暴。國民黨立委賴士葆27日反批蔡政府，「對論文抄襲現象繼續包庇縱容，重擊台灣的高教清譽」。

賴士葆在臉書表示，學歷不高的政治人物常透過在職專班取得碩博士學位墊高自己，這是非常可悲又常見的台灣高教亂象，大學數量浮濫，少子化時代來臨，教師必須靠搶學生才能保住教職，學校學店化增加收入，廣開各種在職進修專班，提供政要、演藝和企業人士等進修的立意原本是好的，後來卻變成洗學歷的淵藪，知名人士絡繹不絕的搶進，將之視為異業結合的社交場所，充實人際網絡外，最終可墊高大學、碩、博士學歷。

▲李眉蓁 。（資料照／記者洪靖宜翻攝）

賴士葆指出，大學樂於收到昂貴學費，同時替知名人士廣開方便之門，指導教授學術的觸角也可藉著收到知名人士為學生拓展，很多指導教授後來被政治人物牽成去當官，學術在各取所需下被沉淪、被世俗化、通俗化到鄙俗的地步，很多研究題目已到荒誕不經的地步，知名人士洗學歷變時尚，代工抄寫論文變牟利產業，學歷被貶值，學術的尊嚴和價值被踐踏。

賴士葆認為，李眉蓁事件後，被列舉很多政要抄襲案件，並沒看到相同標準的檢視，大是大非不應只針對候選人才需要被檢視，政府對論文抄襲現象繼續包庇縱容，重擊台灣的高教清譽，總統蔡英文來自學界，選舉已結束，可以以總統的高度作表率，公開論文被質疑的部分，教育部不要將相關資料保密30年，全台灣的學術都藉此機會以誠信原則自清，否則抄襲作假的標籤永遠貼在台灣學歷文憑上。