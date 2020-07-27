李眉蓁護婆婆「胸部變小」說　美女醫師電爆：對權力妥協怎麼爭取市民利益

▲李眉蓁婆婆（左二）在女力晚會致詞時，表示如果說假話胸部會變小。（圖／李眉蓁團隊提供）

（圖／李眉蓁團隊提供）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨高雄市長補選人李眉蓁的婆婆在台上致詞時，一句「我講的，全部都是真的，我若說假話胸部會變小！」儘管引發許多爭議，但是李眉蓁選擇力挺回應，婆婆本來就很幽默，她也愛這樣的婆婆，滿接地氣，並不會假仙。對此美女眼科醫師黃宥嘉在臉書上發文表示，一個會在權力架構下妥協的人，還能有為高雄市民爭取更多利益與幸福的魄力嗎？

黃宥嘉表示，這件事情透露李眉蓁候選人平常在家裡即使婆婆隨便說出沒有道理，甚至是揶揄自己的話，也不會反駁不會吭聲，表面上看起來是維護家庭和平，實際上是一個會在權力架構下妥協的人，身為女性。尚且不能為自己的窘境說句話，還能有為高雄市民爭取更多利益與幸福的魄力嗎？

▲黃宥嘉認為，李眉蓁對權力妥協，怎麼替市民爭取利益。（圖／翻攝自臉書／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）



黃宥嘉分析，李眉蓁候選人跟婆婆的相處也不是一日兩日了，如果是她請婆婆站台，明顯透露她不是一個知人善任的人，如果是婆婆不請自來，主動請纓，而李眉蓁候選人沒有在婆婆的發言後，馬上做出扭轉婆婆言論引起爭議的補救，表示她對傳統無能為力，

對一個國民黨籍、包袱甚大的候選人，卻展現對威權，對傳統的無能為力，「青春洋溢的外表，就顯得諷刺了」。

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