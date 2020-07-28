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前國代：國民黨洗學歷是公開祕密　李眉蓁論文門揭「江啟臣苦衷」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文抄襲風波未平，前國大代表黃澎孝就在政論節目中爆料，直指國民黨很多地方型議員都會洗學歷，這甚至是一個公開的祕密，所以黨主席江啟臣如果真的要查，黨恐怕就要倒一半了，這就是江的苦衷。

黃澎孝在27日播出的《鄭知道了》節目中表示，他在國民黨政策會做了很久，所以很了解，假如今天要按照大家的標準，要求國民黨把李眉蓁開除，恐怕會對黨內人員造成重創，「國民黨有很多，特別是地方型的議員，他們去洗學歷等等的，彼此都知道，是公開的祕密。」

▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁親上火線回應論文抄襲爭議，一度講到落淚。（圖／記者洪正達攝）

黃澎孝認為，論文抄襲風波爆發之後，似乎有人覺得李眉蓁好像沒有感到很丟臉，這是因為她不是唯一一個這樣做的人，「你也這樣，他也這樣，所以這就使得她（李眉蓁）相對的，覺得好像大家都這樣，她只是倒楣被抓到而已。」

至於江啟臣下一步應該怎麼走，黃澎孝說，如果江真的要對李眉蓁開刀，那可能會有開不完的刀，國民黨甚至會倒一半，「所以說，這個就是江啟臣的苦衷。」

▼黃澎孝認為江啟臣（下圖）不動李眉蓁是有苦衷的。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨主席江啟臣快步離開彰化縣黨部。（圖／記者唐詠絮攝）

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