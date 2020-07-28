李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣！　「江下台倒數」藍內部拱2人選黨主席

圖文／鏡週刊

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁遭本刊踢爆碩士論文96％抄襲後，不只衝擊她原已低迷的選情，連力挺李參選的國民黨主席江啟臣，與黨高層訂出補選3成得票的保衛戰門檻也達不到，讓藍營內部醞釀已久的「倒江」風潮，在8月15日補選過後恐一觸即發。

本刊調查，藍營內部已悲觀地替江啟動下台倒數計時，各路人馬更暗地裡轉向力拱前主席朱立倫或前總統馬英九等人角逐明年黨魁，顯示江啟臣的主席連任之路已趨於悲觀。另一方面，前高雄市長韓國瑜的動向，仍左右藍營大局，黨內人士均盼「罷韓後遺症」到市長補選為止，避免延燒至2022年。

深陷論文抄襲風暴的高雄市長補選候選人李眉蓁，25日晚間舉行競選總部成立大會，致詞時數度哽咽說：「我原本擔心知名度不夠，不過這幾天我紅了，我是全國媒體版面最多的。」

李眉蓁聲淚俱下，黨主席江啟臣站在一陪默默陪伴。但放眼望去，前來站台的藍營大咖，卻只有前主席朱立倫、洪秀柱及前立法院長王金平等3人，14位藍營執政縣市首長僅花蓮縣長徐榛蔚出席，黨籍立委也只來了一半，讓江啟臣臉色相當凝重，他在台上一句「8月15號的選舉，絕對不是李眉蓁一個人的事，是我們所有國民黨的事。」吐露沉重的輔選壓力。

本刊調查，李眉蓁的論文抄襲風波爆發之初，江啟臣的危機處理進退失據，讓黨內壓抑許久的「倒江」聲浪隨之高漲，直指黨中央無力在事件爆發的第一時間強勢介入拆彈，逕自讓李上演荒腔走板的47秒快閃記者會，形同綁架一開始為李背書的藍營民代，在黨內引發議論，更大大影響李的選情。

「李眉蓁要守住高雄3成選票，恐怕機會很渺茫。」一位黨內高層嘆氣說，原先黨中央預設的市長補選門檻，是鞏固藍營在地的基本盤，拉開跟「老三」民眾黨的差距，但事到如今，只能先確保31日的議長補選順利，後續的市長補選戰役，就順利走完就好。



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