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髒爆了！家中2個地方髒到頭皮會發麻　每天接觸卻藏大量塵蟎

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拖地,打掃,清潔,拖把（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲地板、廁所經常都在打掃，反而比想像中的還要不乾淨。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

消費中心／台北報導

家裡最髒的地方在哪裡？一般認為是地板、廁所，居家掃除時大多會特別「用力」的好好清潔一下，以為把污垢清掉後就能煥然一新，殊不知這樣的乾淨只是假象，因為灰塵、塵蟎無所不在，像是難打掃的傢俱底部或衣櫃縫隙，隨便一清，所附著的髒汙，保證讓主婦看了好吃驚；另外，客廳、臥房更是讓人意想不到的2大骯髒所在，每天都在坐躺的沙發坐墊、枕頭、床墊，藏污納垢的程度比想像中還要髒的可怕！

慵懶躺著滑手機、坐著發懶追偶像劇，每天都在與身體接觸的床墊與沙發，你多久清理一次呢？根據英國一項研究發現，床墊若長達3年沒清潔的話，上面累積的細菌數量可達10億以上；此外，塵蟎最愛溫暖、潮濕的環境，並以皮屑、毛髮為主食維生，床墊恰恰好提供了一個絕佳的培養溫床，而床墊使用約半年，整張床窩藏的塵蟎累積高達200萬隻，數量之多，相當驚人，換言之，表面看起來乾淨舒服的床墊，在開心打滾時，實際上是躺在一大堆蟎蟲裡面。沙發同樣也是衛生死角，尤其布製材質容易孳生塵蟎，讓牠們躲藏其中成為另一處棲身地。

▲塵蟎,打掃,清潔。（圖／pixabay）

▲塵蟎,打掃,清潔。（圖／pixabay）

▲床墊、沙發每天都在使用，卻不一定會好好清掃，或是久久才清一次。（圖／pixabay）

要清掃堆積的灰塵、皮屑，減少塵蟎的生長，除了每周定期勤打掃，使用的清潔工具也很重要。最傳統又省錢的作法，是用抹布或拖把好好的徹底擦拭過，不過濕式擦抹會讓地板及環境因水氣沾染更多汙垢，做乾式清潔才能正確把環境裡的灰塵吸得一乾二淨，而近年選購吸塵器產品的人越來越多，幾乎已成家中基本配備，但不是每一台都能把塵蟎及殘餘的細屑屍體吸的一乾二淨，「強勁吸力」更是各品牌決勝負的一大關鍵。

面對各品牌吸塵器時，消費者挑選除了在意吸力，使用的便利性、時間等也是經常考慮的因素。Dyson推出了新一代Dyson V11無線吸塵器，185AW強勁吸力、可更換電池設計，延長達120分鐘運行時間*、智能調整、先進過濾系統4大功能特色，更能切合長時間的全屋清潔需求，從地面、傢俱底部及寢具傢飾表面或天花板等，家中各個角落都能輕鬆有效率的清掃。
*額外電池需另行購買

Dyson V11無線吸塵器（圖／Dyson提供）

Dyson V11無線吸塵器（圖／Dyson提供）

▲新一代 Dyson V11無線吸塵器，推出全新可替換電池設計，滿足用戶整屋和長時間的清潔需求。（圖／ Dyson提供）

此次新一代Dyson V11無線吸塵器，最令人驚艷的地方之一就是電力續航表現，全新的可替換電池設計，搭配選購電池以及節能模式，吸塵器運行最高長達120分鐘不停歇。即使提供更長的使用時間，也依然享有不間斷的強勁吸力，關鍵在於其使用Radial Root Cyclone氣旋集塵科技，憑藉Dyson的專利氣旋可產生79,000g離心力，有效將塵垢甩入集塵筒而不會阻塞濾網，不僅吸力不減，所搭載的Dyson Hyperdymium馬達，可產生185AW強勁吸力，優化性能，並減少噪音干擾，對於晚上回家才有時間打掃的忙碌上班族，也能自在的掃除，不怕吵到左鄰右舍。

Dyson V11無線吸塵器（圖／Dyson提供）

▲Radial Root Cyclone氣旋集塵科技，加上搭載新型Hyperdymium馬達，讓Dyson V11無線吸塵器維持強勁吸力。（圖／ Dyson提供）

此外，Dyson V11無線吸塵器除了可切換3種吸力模式，其配備內建動態負載感應器的高扭矩吸頭，可根據不同材質的地板或地毯類型智能調整吸力，另可從LCD螢幕智慧顯示，隨時掌握電源模式、剩餘運行時間、濾網保養等運作狀況。而為減少二次汙染，Dyson V11無線吸塵器採先進的全機密封過濾系統與後置濾網，除了輕鬆吸除大顆粒碎屑與微塵，更可有效捕捉99.99%小至PM0.3的微塵，帶走微小灰塵顆粒，排出潔淨的空氣，不用擔心室內空氣品質受到影響。

Dyson V11無線吸塵器（圖／Dyson提供）

▲針對不同材質的地板與地毯，Dyson V11無線吸塵器配備高扭矩吸頭可自動調節吸力。（圖／ Dyson提供）

Dyson V11無線吸塵器（圖／Dyson提供）

▲LCD 螢幕智慧顯示，用戶可隨時掌握吸塵器的運作狀況。（圖／ Dyson提供）

Dyson V11無線吸塵器讓居家清潔變得聰明且高效率，解決一般人打掃時容易忽略的地方，也打破大眾對於吸塵器的性能限制想像。科技在進步，做家事技巧也要跟著更新，才能更省時省力，新品上市期間，於全通路購買新一代 Dyson V11 Fluffy 無線吸塵器、Dyson V11 Absolute 無線吸塵器，即贈送市價新台幣4,000元的「LED 隙縫清潔吸頭」乙組，讓縫隙間的暗角也能清清楚楚的打掃乾淨。

立即上官網瞭解更多新一代 Dyson V11TM無線吸塵器：https://bit.ly/3fO9mut

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