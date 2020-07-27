機捷電纜線劣化「跳電超過10次」頻率上升　鐵道局要求日商負責

▲機場捷運電纜線疑似劣化，跳電事故超過10次以上。（圖／資料照／機捷提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場捷運通車才3年多，但電纜線疑似劣化，甚至發生跳電起火狀況。鐵道局今（27）日證實，機捷電纜線事故至少有超過10起以上，由於還在保固期內，鐵道局要求日商負責，除了針對發生的路段立即性修復、更換外，也要提出完整改善計畫。

根據鐵道局統計，機捷電纜線第一次發生跳電是在2018年9月13日，最近一次則是在今年7月17日，至今已經發生14次。其中，今年以來已發生8次跳電，跳電頻率明顯升高，甚至還有出現火花，鐵道局也因此每個月開會檢討，並找來專家學者會商。不過，因電纜線採雙迴路設計，跳電後會立即自動切換，未影響通車。

請繼續往下閱讀...

▲機場捷運電纜線跳電事故，近來頻率上升，鐵道局要求日商日立公司負責。（圖／記者黃克翔攝）

鐵道局副局長楊正君表示，機捷電纜線不穩定，跳電問題超過10次以上，可能受到環境、溫度等因素，造成電纜線包覆層有劣化問題，由於還在保固期限內，也要求日商日立公司負責。

目前針對有發生電纜線劣化、跳電的路段，鐵道局先要求廠商當下進行立即性的修復，除了要全面重新設計、更換，後續也要提出完整改善計畫，檢討是否全線電纜都要全部更換。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來