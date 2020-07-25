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全台最可愛「蔡桃貴主題捷運站」開箱　有超Q立牌、還有1:1遊戲屋能玩

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▲▼全台最可愛「蔡桃貴主題捷運站」開箱，有超Q立牌、還有1:1遊戲屋能玩。（圖／桃園捷運提供）

▲全台最可愛「蔡桃貴主題捷運站」，現場有滿滿的蔡桃貴照片拍好拍滿。（圖／桃園捷運提供）

記者賴文萱／台北報導

全台最可愛的捷運站開箱！桃園捷運與大頭佛娛樂共同合作打造最萌網紅「蔡桃貴主題車站」，地點就在機場捷運A2三重站，展期長達7個月至110年2月28日。民眾只要刷卡或買票進站就能看到滿滿的蔡桃貴，今年暑假就是要和桃貴一起萌一夏。

桃捷A2三重站-蔡桃貴主題車站，現場擺設滿滿蔡桃貴可愛照片，從出生、拍攝第1本寫真、開設YouTube頻道等大事紀，讓粉絲們一同參與、分享蔡桃貴的精采成長歷程。

▲▼全台最可愛「蔡桃貴主題捷運站」開箱，有超Q立牌、還有1:1遊戲屋能玩。（圖／桃園捷運提供）

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▲▼蔡桃貴主題車站，現場擺設滿滿蔡桃貴每個成長階段的可愛照片。（圖／桃園捷運提供）

▲▼全台最可愛「蔡桃貴主題捷運站」開箱，有超Q立牌、還有1:1遊戲屋能玩。（圖／桃園捷運提供）

另外，蔡桃貴粉絲和網友們創作的超卡哇伊桃貴手繪圖也通通都在車站展出，站內更打造了一間1:1比例的蔡桃貴遊戲屋，還有許多超萌蔡桃貴立牌及道具、大圖輸出超萌照片，絕對讓粉絲們拍好拍滿。

▲▼全台最可愛「蔡桃貴主題捷運站」開箱，有超Q立牌、還有1:1遊戲屋能玩。（圖／桃園捷運提供）

▲▼車站內還打造一座1:1的蔡桃貴遊戲屋，還有展示各個創作者的超卡哇伊桃貴手繪圖。（圖／桃園捷運提供）

▲▼全台最可愛「蔡桃貴主題捷運站」開箱，有超Q立牌、還有1:1遊戲屋能玩。（圖／桃園捷運提供）

為了回饋搭車看展的粉絲，桃捷和大頭佛娛樂公司也製作只送不賣明信片讓粉絲們蓋章紀念，展期7個月，每個月配合節慶推出不同主題明信片和紀念章。

▲▼全台最可愛「蔡桃貴主題捷運站」開箱，有超Q立牌、還有1:1遊戲屋能玩。（圖／桃園捷運提供）

▲▼蔡桃貴主題捷運站展期長達7個月，一直到110年2月28日。（圖／桃園捷運提供）

▲▼全台最可愛「蔡桃貴主題捷運站」開箱，有超Q立牌、還有1:1遊戲屋能玩。（圖／桃園捷運提供）

桃捷表示，歡迎全台灣粉絲們，購買仲夏一日票，每月規劃一趟桃捷小旅行，蒐集最完整、最可愛的蔡桃貴紀念小物，還可玩遍沿線各大景點、商城，不論是超夯新北大都會公園的堤坡滑梯樂園，或是在A18站即將開幕的全台最威八景島Xpark水族館，絕對是親子一日輕旅行的最佳行程。

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