3毒蟲駕贓車＆放哨警戒偷電纜線　屏東警「天羅地網」逮個正著

▲屏東縣里港警分局執行護農專案，逮獲林男涉嫌行竊電纜線 ，訊後送辦。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林姓男子等3人，駕駛自小貨車並以放哨方式，涉嫌行竊養殖業者、工廠電纜線，變賣後購買毒品吸食，里港警方執行「護農專案」發現逮獲，訊後依竊盜罪嫌移送法辦，並擴大追查。

▲▼查獲電纜線、贓車。



屏東縣屬於農業縣，縣民以務農為主，其次是養殖業，但農民使用電力設備所需的電纜線，常成為宵小覬覦目標。

為守護農民心血，縣長潘孟安將農產品及電纜線防竊列為施政重要目標，指示新到任的之屏東縣警察局局長李文章全力啟動「護農專案」。

▲▼電纜線、載運贓物的自小客車。



里港警分局於14日下午執行「護農專案」專案行動，在高樹鄉長美路四巷旁產業道路廢棄工寮，查獲林姓主嫌(另案通緝中)、許姓(毒品人口)、賴姓(毒品人口)3人，涉嫌行竊電纜線，查獲近百公斤電纜線、電壓器及失竊自小貨一輛。

警方調查，林姓等3人為支付吸食毒品龐大費用，組成竊盜集團，鎖定縣高樹、里港等偏僻地區，專挑深夜民眾熟睡之際作案，並以偷來自小貨車作為代步工具。作案時以放哨方式，由一名成員在路口監視警方及民眾動靜，再由其他成員前往預定作案地點，竊取養殖場或工廠電纜線，每次得手電纜線長達一至兩百公尺，再將電纜線用刀去皮取出銅線後變賣，得款購買毒品。昨天下午4時，警方趁林姓等3人正將電纜線削皮取銅線之際當場查獲，訊後依加重竊盜等罪嫌送辦。

里港警分局分局長楊龍祥表示，局長李文章上任即針對影響民眾切身感受的民生竊盜案件，要求各分局落實「護農專案」，針對農漁牧產品及電纜線等民生竊盜全力投入偵辦，指示以「查贓緝犯」、「緝犯追贓」方式互用，務必根除犯罪源頭，以達防竊安民之目的，籲請民眾遇有可疑人、事、物立即撥打110報案，防堵竊盜發生。

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