南鐵東移強拆行動「喊停」！ 　「唯一拒拆戶」陳致曉：訴求就是原屋保留

▲鐵道局中工處將執行強制拆除陳致曉青年路225巷1號房子，雙方在門口對峙。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鐵路地下化，鐵道局中工處23日清晨預計強拆東區陳致曉最後1戶拒拆戶，從22日下午起就有來自各地聲援者集結在陳致曉住處抗議，並與現場警力對峙，中工處數度欲與陳致曉當面溝通被拒，現場一度緊繃，直到7時20分，鐵道局中工處主任工程師吳志仁宣布強拆作業中止，將與台南市政府協調強拆日期。

台南鐵路地下化而進行的鐵道東移工程，徵收的3、400戶，原只剩下5戶拒拆戶，在鐵道局中部工程處溝通下，目前僅剩反南鐵東移自救會長陳致曉，尚未同意點交地上物，其他4戶已簽署切結書。

中工處原訂23日上午6時進行陳致曉住處的強制拆除作業，並動用上百警力在場戒護，惟陳致曉在臉書發起「擋拆行動」，號召全國各地支持民眾聚集在台南市東區青年路225巷陳致曉住處，聲援陳家，抗議政府強拆民宅，約60位民眾從22日中午起就陸續在陳家集結，陳致曉於22日晚上，在臉書發起「家園守護晚會」，以守護家園、守護民主、守護台灣，邀請網友22日晚上7時30分，在陳家聚集守夜，捍衛南鐵陳家尊嚴人格，並準備因應23日上午6時的強拆。

陳致曉並向到場的近60位支持者，細說南鐵東移案的始未，9年抗爭的過程與經歷，及他對台灣土地正義的觀念與看法，過程理平和。陳宅屋外，並張貼許多抗議強拆之白布條，表達堅守家園的立場。

23日上午6時前，陳致曉率聲援民眾在陳家頭綁布條，抗議政府違反人權、強拆民宅，並呼喊口號與聚集在陳家大門口的中工處人員、台南市警方戒護警力對峙，抗爭人士並關上鐵門，拒不讓中工處及警方進入。中工處人員多次在門外喊話，要求與陳致曉溝通被拒，中工處退而表示，派代表進入陳家屋內與陳致曉溝通仍被嚴拒，陳致曉表明不接受「兵臨城內」的溝通。





雙方對峙未有交集下，現場氣氛一度十分緊張，到上午7時20分左右，現場警力突然撤退，鐵道局中工處主任工程師吳志仁宣布強拆作業中止，將與台南市政府協調強拆日期。

吳志仁指出，陳致曉拒絕與鐵道局溝通，而22日下午就有民眾在現場屋內聚集，基於考量現場民眾人身安全，減少衝突及社會成本，所以強拆行動暫時中止，該工程拒拆戶已有四戶簽切結將於8、9月自拆點交遷離，目前只剩陳致曉1戶房子待拆，鐵道局中工處將在近日儘量與台南市政府協調，擇期再執行強拆作業。

陳致曉則表示，如果有意願要去溝通，當然很簡單，不要用警察來溝通，400戶也只剩他一戶，他訴求很簡單就是原屋保留，技術上的問題由鐵道局去設法克服。

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