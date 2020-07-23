　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南鐵東移強拆行動「喊停」！ 　「唯一拒拆戶」陳致曉：訴求就是原屋保留

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鐵道局中工處將執行強制拆除陳致曉青年路225巷1號房子，雙方在門口對峙。（圖／記者林悅攝）

▲鐵道局中工處將執行強制拆除陳致曉青年路225巷1號房子，雙方在門口對峙。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鐵路地下化，鐵道局中工處23日清晨預計強拆東區陳致曉最後1戶拒拆戶，從22日下午起就有來自各地聲援者集結在陳致曉住處抗議，並與現場警力對峙，中工處數度欲與陳致曉當面溝通被拒，現場一度緊繃，直到7時20分，鐵道局中工處主任工程師吳志仁宣布強拆作業中止，將與台南市政府協調強拆日期。

▲鐵道局中工處將執行強制拆除陳致曉青年路225巷1號房子，雙方在門口對峙。（圖／記者林悅攝）

台南鐵路地下化而進行的鐵道東移工程，徵收的3、400戶，原只剩下5戶拒拆戶，在鐵道局中部工程處溝通下，目前僅剩反南鐵東移自救會長陳致曉，尚未同意點交地上物，其他4戶已簽署切結書。

▲鐵道局中工處將執行強制拆除陳致曉青年路225巷1號房子，雙方在門口對峙。（圖／記者林悅攝）

中工處原訂23日上午6時進行陳致曉住處的強制拆除作業，並動用上百警力在場戒護，惟陳致曉在臉書發起「擋拆行動」，號召全國各地支持民眾聚集在台南市東區青年路225巷陳致曉住處，聲援陳家，抗議政府強拆民宅，約60位民眾從22日中午起就陸續在陳家集結，陳致曉於22日晚上，在臉書發起「家園守護晚會」，以守護家園、守護民主、守護台灣，邀請網友22日晚上7時30分，在陳家聚集守夜，捍衛南鐵陳家尊嚴人格，並準備因應23日上午6時的強拆。

陳致曉並向到場的近60位支持者，細說南鐵東移案的始未，9年抗爭的過程與經歷，及他對台灣土地正義的觀念與看法，過程理平和。陳宅屋外，並張貼許多抗議強拆之白布條，表達堅守家園的立場。

▲鐵道局中工處將執行強制拆除陳致曉青年路225巷1號房子，雙方在門口對峙。（圖／記者林悅攝）

23日上午6時前，陳致曉率聲援民眾在陳家頭綁布條，抗議政府違反人權、強拆民宅，並呼喊口號與聚集在陳家大門口的中工處人員、台南市警方戒護警力對峙，抗爭人士並關上鐵門，拒不讓中工處及警方進入。中工處人員多次在門外喊話，要求與陳致曉溝通被拒，中工處退而表示，派代表進入陳家屋內與陳致曉溝通仍被嚴拒，陳致曉表明不接受「兵臨城內」的溝通。

▲鐵道局中工處將執行強制拆除陳致曉青年路225巷1號房子，雙方在門口對峙。（圖／記者林悅攝）

雙方對峙未有交集下，現場氣氛一度十分緊張，到上午7時20分左右，現場警力突然撤退，鐵道局中工處主任工程師吳志仁宣布強拆作業中止，將與台南市政府協調強拆日期。

吳志仁指出，陳致曉拒絕與鐵道局溝通，而22日下午就有民眾在現場屋內聚集，基於考量現場民眾人身安全，減少衝突及社會成本，所以強拆行動暫時中止，該工程拒拆戶已有四戶簽切結將於8、9月自拆點交遷離，目前只剩陳致曉1戶房子待拆，鐵道局中工處將在近日儘量與台南市政府協調，擇期再執行強拆作業。

▲鐵道局中工處將執行強制拆除陳致曉青年路225巷1號房子，雙方在門口對峙。（圖／記者林悅攝）

陳致曉則表示，如果有意願要去溝通，當然很簡單，不要用警察來溝通，400戶也只剩他一戶，他訴求很簡單就是原屋保留，技術上的問題由鐵道局去設法克服。

・超級划算必需吃一波

ET快訊
喝水會瘦！醫曝「3黃金時機」…早上第一杯超重要
台灣官網推「特斯拉免費開3天」！　周末爽開出門玩
女星西門町摘口罩「沒半個人認識我」　她崩潰蹲路邊大哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹南龍鳳漁港女子燒炭輕生　整車「煙霧瀰漫」海巡及時攔阻

涉「低買高賣醫療顯示器」掏空公司700多萬元　「鈺緯科技」負責人獲200萬元交保

醉男持「小客車駕照」騎車撞死人！法官：這不算無照　免付保險公司61萬

尾隨小六女童進女廁！高雄色阿公開口「摸一下給100」　警衛抓包超慘下場曝

氣堂妹亂傳話！越南女臉書PO「尋狗啟事」　酸完3萬也飛了

撞擊畫面曝！萬華翁闖紅燈遭「小阿魯」撞死　肇事19歲男女友：我也差點摔車

快訊／貢寮2曳引車凌晨停紅燈…大貨車突從後追撞！運將困車內慘死

「看屁喔！」屁孩板橋KTV慶生被激…一秒混戰狂K　警力全到噴辣椒水GG了

剛目睹女友閃過「闖紅燈90歲翁」！19歲男下秒騎「小阿魯」撞上　人貼車頭拖5米亡

南鐵東移強拆行動「喊停」！ 　「唯一拒拆戶」陳致曉：訴求就是原屋保留

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

千隻海豚「連線1km」絕美躍水 宜蘭祕境牛奶海域驚現壯觀奇景

竹南龍鳳漁港女子燒炭輕生　整車「煙霧瀰漫」海巡及時攔阻

涉「低買高賣醫療顯示器」掏空公司700多萬元　「鈺緯科技」負責人獲200萬元交保

醉男持「小客車駕照」騎車撞死人！法官：這不算無照　免付保險公司61萬

尾隨小六女童進女廁！高雄色阿公開口「摸一下給100」　警衛抓包超慘下場曝

氣堂妹亂傳話！越南女臉書PO「尋狗啟事」　酸完3萬也飛了

撞擊畫面曝！萬華翁闖紅燈遭「小阿魯」撞死　肇事19歲男女友：我也差點摔車

快訊／貢寮2曳引車凌晨停紅燈…大貨車突從後追撞！運將困車內慘死

「看屁喔！」屁孩板橋KTV慶生被激…一秒混戰狂K　警力全到噴辣椒水GG了

剛目睹女友閃過「闖紅燈90歲翁」！19歲男下秒騎「小阿魯」撞上　人貼車頭拖5米亡

南鐵東移強拆行動「喊停」！ 　「唯一拒拆戶」陳致曉：訴求就是原屋保留

網友譽為「夢幻茶香」！雅頓白茶甜橘香水，一聞超療癒

終於好消息！WHO歡喜宣布「首批疫苗狀況好」　2021年初推出…所有人都適合

鴻海一度填息約19%　除息首日開低震盪

謝震武1集領6萬不是最高！名嘴爆「劉寶傑驚人價碼」　1小時勝普通人月薪

幸福滿滿熱銷8成！塭仔圳5年後甜蜜價　未來不再　首購族搶先入主！

竹南龍鳳漁港女子燒炭輕生　整車「煙霧瀰漫」海巡及時攔阻

張育成開季大聯盟　教頭：不能有不公平

離婚何守正2年…小嫻親曝「感情現況」！　向追求者列出1條件

快訊／中美大戰波及台灣？　蔡英文：確實影響區域很多國家

領事館焚毀文件超常見！美國曾用碎紙機失敗…機密全曝光　俄羅斯也燒過一次

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

國三連撞女導遊亡！親友：被逼上死亡團

業者工業鹽泡海鮮　致癌物吃下肚

她沒接電話訂單取消不退費　熊貓外送員慘挨告

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

男子突病發！店員忙結帳沒立即幫忙　家屬怒告過失致死

屁孩KTV慶生被激　一秒混戰GG了

即／振興醫院深夜火警！緊急疏散65人

2女合歡山為停車位吵　登山又遇到秒幹架

快訊／新竹3聯結車相撞　1人OHCA

南鐵東移清晨強拆拒遷戶百人死守　90歲老母落淚

更多熱門

相關新聞

南鐵東移清晨強拆拒遷戶百人死守　90歲老母落淚

南鐵東移清晨強拆拒遷戶百人死守　90歲老母落淚

台南市鐵路地下化，鐵道局今(23日)晨6點預計強拆台南東區1戶，現場從昨晚就有許多人集結在反南鐵東移自救會長陳致曉家門前，坐在地上抗議，警方也不敢輕忽，現場警民仍對峙當中。

陳致曉辦南鐵家園守護晚會

陳致曉辦南鐵家園守護晚會

南鐵地下化23日強制拆除最後1戶　陳致曉：絕不退縮

南鐵地下化23日強制拆除最後1戶　陳致曉：絕不退縮

台南鐵路地下化開元路強制拆除暫緩2個月

台南鐵路地下化開元路強制拆除暫緩2個月

反南鐵自救會長放棄「8年抗戰」連夜搬家

反南鐵自救會長放棄「8年抗戰」連夜搬家

關鍵字：

南鐵東移強拆拒拆戶鐵道局陳致曉

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」

玉女歌手「每月50萬」賣身富豪金主淪小三！

國三連撞女導遊亡！親友：被逼上死亡團

小三秘產2歲兒　三級片女神崩潰：下賤

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

藍又時掰了6年婚！休夫申請保護令

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面