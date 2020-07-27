三倍券行政成本高達22億　國民黨團批：特別預算特別好花？

▲國民黨團召開「特別預算 特別好花 蔡英文 蘇貞昌 亂花夠了沒？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院8月下旬將召開第二次臨時會，處理「紓困3.0」追加2100億特別預算，預算書近日已送到立法院，國民黨團27日召開記者會，痛批「特別預算，特別好花 」，因為光是三倍券的行政成本就高達22.56億元，其中用於系統開發、匯兌手續費等10.6億元，將近總成本的一半，直呼「納稅人的錢真的這麼好花嗎？」

國民黨團總召林為洲表示，行政院送來的「紓困3.0」報告書僅42頁，總共編列2100億，其中很多編列的科目，都是紓困2.0已經編列但「不敷使用」，「當時我們叫行政院要編夠，發現金給民眾每人6000元我們都支持，當時說不用，現在2100億，有1235億是前面不夠的」，痛批這次計劃大部分都在補前面的不足，財政紀律不及格。

立委洪孟楷指出，蘇貞昌在6月4日強調，三倍券會有一半人口使用、作業費只要9億，是馬政府消費券的一半；七月初行政院表示， 實體券第二波加印，但不會有成本暴增問題，總成本初估落在12億，比馬政府更省錢，「今天紓困3.0預算書出來，醜媳婦總要見公婆，攤開看竟發現高達22.56億，都是振興三倍券的行政成本，比馬時代更花錢。」

洪孟楷表示，三倍券最大的行政費用支出，在於系統開發、匯兌手續費等10.6億元，占22.56億元的一半，「10.6億元的系統開發到底有沒有公開招標？是哪家公司得標？有沒有公開招標資訊？經濟部完全沒有回應。」

洪孟楷批評，三倍券系統開發並沒有雨露均霑到各部會所推出的「振興券方案」中。目前有5個部會各自所推出振興方案行政成本，分別是「客庄券」1800萬元、「藝FUN券」2770萬元、「農遊券」414萬元，「動滋券」則沒有提供相關數字。四個部會的行政成本逼近五千萬元，若加上三倍券，蔡政府在紓困振興「券」的行政成本，就花掉至少23億元，「納稅人的錢真的這麼好花嗎？」

國民黨團首席副書記長林奕華指出，早在前兩期紓困預算，國民黨團就不斷要求要獎勵疫苗研發，鼓勵廠商盡早開發出疫苗、終結疫情，但行政院當時以「疫苗開發要數年，但預算只編列到明年，獎金會發不出去」等藉口，否決了國民黨團的提議，但紓困3.0赫見20億的研發金，「你這個獎勵金，於法有據嗎？國民黨提的條文被你刪除，只好用研發金，對外卻說獎勵金，這樣重大事情卻用政治性來做決定，我國疫苗研發落後國際，民進黨應該跟民眾道歉。」

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