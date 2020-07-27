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拯救國民黨靠民進黨「這一招」　前立委：不是把票投給李眉蓁就好

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨在2020年總統大選慘敗，黨內隨即掀起改革聲浪，並在前高雄市長韓國瑜被罷免後，推派李眉蓁投入補選。但要如何拯救國民黨，民進黨前立委謝欣霓26日在臉書PO文表示，應該要由民進黨派200名「前輩」過去好好指導。

▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁為論文抄襲爭議道歉，一度講到落淚。（圖／記者洪正達攝）

謝欣霓認為，想要拯救國民黨並不是把票投給李眉蓁就好，「應該是民進黨派200個過去在野時期擔任過名代的前輩們加入國民黨，好好指導他們當個稱職的在野黨！」

還有網友在文章底下建議，台灣應該再組幾個新政黨來互相競爭。謝欣霓也親自留言回覆，「這我同意，最近也一直再思考這件事，不過，這個立法院還有3年，真不希望他們一錯再錯。」

前綠委曝「拯救國民黨關鍵」。（圖／翻攝自Facebook／謝欣霓）

▲謝欣霓臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／謝欣霓）

藍、綠陣營現階段為了力拚高雄市長補選，黨內重量級人物相繼跳出來為候選人站台。總統、民進黨主席蔡英文26日出席陳其邁的造勢大會，強調為了回報高雄人的支持、找回高雄的光榮，這次補選再次推出陳其邁，高雄這個偉大的城市，要派陳這樣有學歷、有歷練、有視野的候選人，才是最適合高雄的候選人。

而陷入論文抄襲風暴的國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，26日則是祭出女力後援會，請來婆婆上台發表致詞。婆婆稱讚李眉蓁是好女兒、好議員，如果當選市長也會是個好市長，「我們家的最愛，送給高雄市民」，感性發言讓李感動到數度落淚。

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