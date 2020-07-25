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千頁檔案曝光！國民黨、教育部、台大聯手監控范雲長達9年

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▲范雲25日在臉書透露她被情治單位專案監控達8年。（圖／翻攝自Facebook／范雲 FAN, Yun）

▲范雲25日在臉書透露她被情治單位專案監控達8年。（圖／翻攝自Facebook／范雲 FAN, Yun）

記者蘇晏男／台北報導

曾是野百合學運領袖之一的民進黨立委范雲，25日在臉書透露自己在學生時期曾遭國民黨、教育部、情治系統及台大四方聯手監控長達9年，甚至在同一時間內，線民人數高達7至8位，其中還有2位是月薪1萬8千元的「細胞學生」，目的就是要蒐集她違反國家法令的證據。

促轉會去年起進行校園監控研究專案，並於日前邀請范雲去看自己被監控的檔案。她表示，當時的監控系統遍布全台各個校園與學運社團，並對她的專案監控代表情治單位做了決定，要蒐集她違反國家法令的證據，準備有機會起訴，因此必須加強個人監控。

范雲指出，和她有關的檔案超過千件，且比較特別的是，她是唯一一位1986年之後被情治系統以「專案」監控的學生。專卷批示匿名她為「范女」，並稱她「具強烈抗爭意識…已無轉化可能」、「妨害校園安寧與社會安全甚巨」「擬積極註偵其推動學運，與分離團體關係，具體勾聯不法事證，俾憑法證」等，而最後因為刑法一百條廢止後，不再處罰台獨的思想犯，遂才解除她的個人監控。

不過事情並未就此落幕。范雲透露，1994年停止偵查，是停止對她個人的情治偵查監控（范雲專卷），但對她所參與的相關活動監控依然存在。直到1998年8月，她都已出國兩年，才完全終止，「整體而言，從1990年1月開始，到1998年8月，國家對我個人的監控長達八年」。

「同一時間高達七八個細胞監控我」。范雲驚呼，在這9年中，同一時間有超過7至8個線民（或稱「細胞學生」，Spy）在監控她，且每一個線民在檔案裡都有一個假名或代號，其中有兩位監控她的細胞學生，其月薪有1萬8千元；而富則與他們接頭的情治人員，則得到4千元的獎金。她也說，從檔案中，還可以看到教育部的人二室、台大校方以及國民黨部在情治工作上聯手。

另外，范雲還在文末強調，「我們一起記得，國民黨這個不義的政權，當時是如何的殺人、毀家、企圖滅台灣」。

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