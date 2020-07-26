專訪／自認最能當市長！吳益政：李眉蓁沒準備好、陳其邁如貴族

記者陳家祥／台北報導

高雄市長補選剩下不到1個月時間，民眾黨推出高雄在地經營18年的資深議員吳益政代表，力抗藍綠。談到對手，吳益政說，國民黨的李眉蓁是很好的民代，但不只沒有論述，也根本還沒準備好；而陳其邁則不曉得為高雄做過什麼，「他在政治這條路走得很順遂，但要對高雄有更多的責任」。

吳益政表示，陳其邁首次參選立委時才30歲，一舉成名，但後來卻跑去掛名不分區立委，「他是可以選舉的人跑去不分區？」，但不分區做兩屆也不曉得為高雄做什麼事情，「他從政只有第一年跟2018年最辛苦」。

吳益政說，擔任議員18年都會找中央立委幫忙，台聯、民進黨、國民黨都找過，劉世芳、黃昭順、郭玟成都找過，「可是我想一想都沒有找過陳其邁？我跟他也認識很久、都是台南幫，為什麼我都沒找過他？」吳強調，沒有批評之意，但只是認為陳在政治路走得很順遂，應對高雄有更多的責任。

「英國貴族享受很多社會資源，但同時也要承擔更多社會責任，社會才會去容許這樣的存在。」吳益政質疑，高雄的問題中央可以著墨更多，統籌分配款、財劃法、空汙，陳其邁有提出嗎？你享受比較多的資源，如果你承擔起來，大家也會給你祝福。

▲民眾黨高雄市補選候選人吳益政。（圖／記者黃克翔攝）

至於李眉蓁，吳益政說，自己跟她爸爸是舊識。他認為，李眉蓁做民意代表很稱職，選民服務都做得很好，「但她還沒準備好，談公共政策、談價值、談方法，這才是擔任市長的必要條件，要有共宏觀的看法、理念等等，但她還沒準備好這方面的論述」。

吳益政也說，國民黨明知李眉蓁還沒準備好，但卻還要硬推她出來，國民黨也不是沒有人才，常常一培養出成果馬上越級打怪，沒有按部就班培養，甚至把好的人才晾在一邊。吳來提到，「馬英九執政8年，高雄只用一個誰？林益世」，所以國民黨支持者很可憐，用心支持但國民黨卻不願意改革、不願意進步。

而談到遭罷免下台的韓國瑜，吳益政直言，「當市長他表現不及格」，他並沒有準備好，只是在一個偶然的機會下來參選。吳說，從2015年看到2018年，高雄發生很多抗爭事件，長期以來與民進黨走得近的民間團體、環保團體，紛紛都跟民進黨決裂，「但民進黨執政久了之後，忽略文化保存、環境議題，越來越粗魯」，因此2018年「討厭民進黨」是氛圍，所以不是韓國瑜多優秀，「沒這件事情，大家是反對民進黨」。

儘管韓國瑜不及格，但吳益政對韓市府的政務官卻稱讚不少，例如李四川，在政治經驗、處理事情態度、溝通，至少80分，連民進黨里長都稱讚。吳也笑說，韓市長時期最快樂的時候是他去選總統的時候，「他不在，我可以直接跟副市長、局長等討論市政，副市政層級決定就決定」，和3位副市長葉匡時、李四川、陳雄文等人可以不談政治，只談公共事務。