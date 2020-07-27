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鼓聲撼翻天！花蓮「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」　8月1日震撼登場

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▲▼「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」，全國各地的菁英鼓隊連續兩天在瑞穗拔仔庄競技及表演。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」，全國各地的菁英鼓隊連續兩天在瑞穗拔仔庄競技及表演。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國客庄十二大節慶大型活動之一，第二十三屆「2020年客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」，即將於8月1日震撼登場，來自全國各地的菁英鼓隊連續兩天在瑞穗拔仔庄競技及表演，展現力與美，讓花蓮縣充滿濃濃的客家風情，而活動期間也有摸彩活動，歡迎遊客前來共襄盛舉，把大獎抱回家。

花蓮客家庄年度盛會2020年客庄12大節慶「客鼓鳴心─鼓王爭霸戰」系列活動之一的「歡喜鑼鼓滿客情晚會」於8月1日（星期六）18:00~21:00在花蓮縣瑞穗鄉富源保安宮舉辦正式展開序幕！緊接而來的重頭戲「2020年客庄十二大節慶 客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」比賽更將於8月2日（星期日）9：00~17：30在富源國小客鼓齊鳴！

花蓮縣政府更於今年7月18日至8月16日首度辦理「2020年年客鼓鳴心光雕秀」活動，更增添了「2020年客鼓王爭霸戰」的可看性，民眾可配合「2020年客鼓鳴心光雕秀客庄小旅行」，體驗在地特色的客庄觀光旅遊。

▲▼「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」，全國各地的菁英鼓隊連續兩天在瑞穗拔仔庄競技及表演。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府客家事務處長彭偉族表示，「2020年客鼓鳴心光雕秀」活動是融合在地客家文化特色、歷史背景的光雕秀表演，並以主題「光耀花蓮 福賜保安」命名，每日19:00-20:30共4場次，在保安宮都有精彩可期的光雕秀欣賞，另外還設有AR互動體驗，讓每一位欣賞光雕秀的遊客，都能感受到光雕秀所帶來前所未有的震撼體驗。

本次活動除了精彩的賽事之外，於中場休息時間更邀請到「客家事務處客家童謠班」、「花蓮縣客屬會瑞穗分會舞蹈班」及「富源歌謠班」帶來精彩的客家歌謠、舞蹈演出；活動現場還有多項好康好玩的「客家產業嘉年華」，提供參加鼓王爭霸戰的鄉親道地的客家飲食及客家伴手禮選購；「客家小學堂」闖關活動，由花東客語薪傳師群教民眾歡喜說客語；「擂鼓分貝王」、「擊鼓大挑戰」趣味競賽等多元的系列活動。

不僅如此，只要於活動會場按讚【2020年客鼓鳴心-鼓王爭霸戰】官方臉書、IG及成為LINE＠好友，並填寫活動問卷，即可獲得限量摸彩券乙張，現場更將送出除濕機及微波爐等大獎，讓參加的鄉親不虛此行、滿載而歸。

詳情可至活動官網 https://drumbattle.gogotruly.com/，或粉絲專頁http://www.facebook.com/2020drumbattle查詢。

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