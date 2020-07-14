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深澳小卷、白帶魚在水幕跳躍　新北市邀光雕團隊設計再推「3倍爽」

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▲▼ 新北深澳光雕水舞秀。（圖／翻攝自新北市農業局）

▲新北深澳光雕水舞秀，有別以往風格展演。（圖／翻攝自新北市農業局粉專）

實習記者郭思妏／綜合報導

新北市政府為推廣漁港觀光，在瑞芳區的深澳漁港展演「光雕水舞秀」，從7月11日至24日的晚上7時到9時，每30分鐘會進行一次展演，今年水舞秀特別邀請新加坡金氏紀錄光雕投影H xogon Solution（賀喜）團隊，融合在地漁港特色及地質景觀的光雕水舞秀，帶給觀眾全方位的視覺聽覺饗宴。

為了給民眾嶄新的視覺及聽覺體驗，本次有別於以往的水舞秀表演，加入科技藝術，呈現不同視覺饗宴，不論白天夜晚都有獨特的風情。農業局表示，藉由全新科技的光雕技術，融入在地特色的「小卷」與「白帶魚」在水幕中舞動跳躍，再透過聲光色俱全的科技藝術，深入呈現深澳漁港的多元面貌，水舞則隨著音樂及燈光起伏，不停由兩側噴頭發射強力水柱，創造迎賓大門的視覺效果。

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光雕水舞秀不但串連瑞芳區的自然、人文，更融合科技感，呈現不同以往的視覺效果，將為觀眾帶來前所未有的震撼體驗與樂趣。

另外，新北市漁業處在盛夏期間聯合深澳漁港、淡水第二漁港以及草里漁港，也推出「夜漁港3倍爽」系列活動，3個漁港分別在暑假期間規劃各式活動，包括水舞光雕秀、親子釣魚、粉紅遊樂設施、七夕情人節活動等，要讓民眾玩得盡興，也為漁港觀光帶來商機。

▲▼新北市漁業處推出「夜漁港三倍爽」系列活動。（圖／翻攝自新北市農業局）

▲新北市漁業處推出「夜漁港三倍爽」系列活動。（圖／翻攝自新北市農業局粉專）

新北市長侯友宜也表示，新北市從淡水第二漁港開始，民眾可沿海線到宜蘭烏石港，前往深澳漁港船釣、草里漁港垂釣、水湳洞吃晚餐看光雕等，也可以去看象鼻岩、酋長岩，再去淡水第二漁港逛逛老街。新北市政府推動的沿海線觀光旅遊，不但結合漁港特色，還推出好吃好玩路線，讓漁港更蓬勃。

此外，民眾在享用美味的在地漁特色產品時，可搭配振興三倍券到漁市、餐廳及周邊商圈消費，都可享有優惠，還可以參加新北振興168的抽獎活動！

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