爭取客庄補助歷年最高　傅崐萁籲：新城鄉納入客文化重點區

▲花蓮縣長徐榛蔚表示，今年客庄建設補助經費是歷年最高，對花蓮縣客庄發展與建設具有重要指標意義。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府近年積極爭取客庄建設經費，此次頃獲立法委員傅崐萁在立法院為花蓮縣客庄建設爭取客家委員會補助客庄建設預算，共計1.18億元，創下近年來客家委員會補助花蓮縣客庄建設單次補助最高金額，對花蓮縣客庄發展與建設具有重要指標意義。

同時傅立委提案將新城鄉納入全國客庄（客家文化重點發展區）之一，並且考量客家委員會補助之各項客庄活動經費受目前疫情影響展延活動日期，應專案並且全國性通盤檢討，同意跨年度保留，這些提案均獲得客家委員會主委李永得允諾進一步研議。

▲立委傅提案將新城鄉納入客家文化重點發展區。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府團隊為花蓮客庄鄉鎮向客家委員會提案爭取補助，今年上半年業已獲得客家委員會共計1.4億餘元的客庄環境營造計畫補助。其中「禾埕計畫」，在立委傅崐萁竭力爭取共計1.18億元的補助經費，是歷年來客庄建設最大筆的經費

補助建設預算涵蓋花蓮縣北、中、南區，包括花蓮市、吉安鄉、鳳林鎮及瑞穗鄉，為花蓮客庄居民提供不受天候影響之優質生活空間及休閒運動環境，其餘2,340萬元計畫則包括「花蓮縣幸福台九牽成後生客家輔導團計畫」、「吉安鄉南埔客家溯源計畫–海唇情深一客庄二期工程」及「光復鄉百年糖業大和蔗工故事廊道營造計畫」。

花蓮縣政府客家處長彭偉族表示，本次向客家委員會爭取的禾程計畫，其中「禾埕」【vo tang】在客家話裡就是「晒穀場」之意，以前禾埕是收成曬穀、鄉親集會、感情交流、學習活動的場所，今「禾埕計畫」是希望在現代的客庄生活裡，以現代的建築規劃建立一個以「風雨球場」的概念，提供客庄居民不受天候影響，可以進行運動、休閒集會、舉辦各類活動賽事的場地，帶動社區參與及提升運動休閒風氣。

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