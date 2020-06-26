保安宮端午節永保平安點燈儀式　獅子會分區主席王伯群等人捐米濟貧

▲國際獅子會300-D1區第14分區主席王伯群等人捐白米濟貧，北門區長張明寶頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南北門蚵寮保安宮於端午節晚上7時舉行「永保平安」點燈儀式，保安宮常務委員王靖仁特地邀請國際獅子會300-D1區第14分區主席王伯群等單位，聯合發放平安米贈送給北門區低收入戶，共渡端陽佳節，北門區長張明寶頒發感謝狀，感謝王伯群等人仁風義舉。

包括立委陳亭妃、雲管處長徐振能、市議會議長郭信良及議員謝財旺、蔡秋蘭、陳昆和及民政局長顏振標、保安宮主委洪明農、北門區長張明寶都參與「永保平安」點燈儀式，吸引許多民眾參加。

北門區長張明寶說，保安宮王靖仁常務委員與王伯群主席都是屬於北門蚵寮子弟，飲水思源回饋地方，而王伯群主席更以父親之名「王星評」住在蚵寮12號，捐贈白米給弱勢。王伯群主席拋磚引玉，邀請向陽獅子會的獅兄姐一起行善，大家相當踴躍，欲罷不能，一下子就超過募款目標。更比較巧合的是台南中山獅子會秘書柯銓泰，告知其外公住在蚵寮9號，是王星評老家斜對面，所以中山獅子會，也共襄盛舉為地方故鄉出一份心力。

王伯群表示，自己的父親與祖上四代都是蚵寮人，緬懷先祖，以父親的名義捐贈白米，原是飲水思源，做自己該做的事。特別感謝陳柏硯、向陽獅子會新任會長林昱漢及創會會長吳川、導獅蘇月嬌、郭厚君前分區主席、蔡宜筠前分區主席、黃榮裕前會長、郭信成前會長、蔡佩奇前會長、侯明伶、吳采昀、賴嘉山、蔡勝幃、陳振賢、賴佩婷、巫青穗、等獅兄獅姐的熱烈響應，以及中山獅子會會長蔡南生，以及各界的慷慨解囊。

王伯群強調，他除了以蚵寮子弟的身分感謝大家外，也祝福大家積善之家必有餘慶，希望大家來看『永保平安』的點燈活動時，也別忘了到蚵寮保安宮參拜祈福，祈求永保平安、順心如意。

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