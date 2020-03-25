花蓮「黑金」打出知名度！上海貿易公司商談打造精品咖啡品牌

▲▼上海超級格爾致貿易有限公司董事長陳光部（左）拜會花蓮縣長徐榛蔚，商談攜手合作打造屬於花東咖啡品牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

上海超級格爾致貿易有限公司董事長陳光部24日上午拜會花蓮縣長徐榛蔚，與農業處及咖啡農友共同商談未來咖啡產業發展，徐榛蔚提到，花蓮縣有機農產遠近馳名，並細數去年的咖啡系列活動，從洄瀾好咖及首次發送咖啡護照，逐步建立花蓮精品咖啡品牌，打出知名度。

上海超級格爾致貿易有限公司董事長陳光部說到，花蓮縣擁有得天獨厚的天然資源，純淨的水資源也孕育出優質且健康的農產品，瑞穗鄉為產茶的故鄉，蜜香紅茶更是聲名遠播，近年推廣咖啡不遺餘力，也以自己的經驗談論，台灣近年的黑金產業順勢發展，期望能攜手合作打造屬於花東咖啡品牌。

咖啡與茶葉、可可並列為世界三大飲料，咖啡同時也是世界交易量僅次於石油的第二大貿易期貨商品，全球有15億以上的飲用人口，黑金產業持續延燒，這不僅是全球的商業契機更是花蓮咖啡產業的契機，花蓮過去舉辦有關咖啡領域等培訓及異業結合等課程，讓青農不但能自產自銷，更能在社群行銷中提升競爭力。

此次由瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇帶領上海超級格爾致貿易有限公司董事長陳光部、咖啡農友康振福、青農謝瑋翔、瑞穗鄉推廣部主任李舒蓉及藝術家林興華等人拜會縣長徐榛蔚，希冀未來瑞穗鄉咖啡產業有長遠發展，讓花蓮精品咖啡產業穩健發展，讓咖啡業界看見花蓮，讓花蓮咖啡品牌打入國際市場。

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