蘇貞昌已核定4千億建設給高雄　侯友宜：蠻羨慕的

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／新北報導

行政院長蘇貞昌25日赴高雄為民進黨高雄市長補選候選人陳其邁站台，端出已核定高雄的建設預算達4000億元。對此，新北市長侯友宜26日上午受訪時，坦言蠻羨慕高雄，並特別向蘇貞昌喊話盼能公平對待六都，「既然給高雄4千億，是不是考慮人口最多、預算最少、幅員最遼闊的新北市，給我們超過更多的資源預算，讓新北市能好好做事。」

陳其邁25日下午在高雄展覽館舉辦「會做事、趕緊衝，緊衝連線造勢大會」，蘇貞昌、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安都出席力挺。蘇貞昌致詞時提到，包括14年前行政院長任內核定經費興建高雄展覽館、前鎮漁港翻新、高雄捷運黃線、橋頭科學園區建設，以及企業投資台灣約2000億落在高雄等，加一加約4000億左右建設高雄，盼高雄人支持陳其邁當高雄市長。

對比前高雄市長韓國瑜曾不滿高雄向中央「討不到錢」，如今蘇貞昌喊出4000億經費給高雄建設，是否覺得「行政不中立」？對此，侯友宜坦言，「其實蠻羨慕高雄」，接著向蘇貞昌喊話表示，相信蘇貞昌也會考量到還有其他五都，尤其新北市的中央統籌分配稅款、預算都是最低的，「既然給高雄4千億，是不是考慮人口最多、預算最少、幅員最遼闊的新北市，給我們超過更多的資源預算，讓新北市能好好做事」、「相信院長也會聽到，院長一定會公平對待六都。」

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