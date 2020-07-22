心疼媽全盲+洗腎！半盲國中生幫賣水果維持生計...獲全國孝行獎

▲柯權祐幫母親擺攤。（圖／新北市教育局提供，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新北市今年共有3位學生榮獲內政部全國孝行獎，新北市長侯友宜今（22）日在市政會議上，親自勉勵得獎學生。其中三民高中國中部的柯權祐是名半盲視障生，母親不僅全盲還要定期洗腎，於是從小就利用課餘時間，幫母親賣地瓜、水果，孝行感動了眾人。

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侯友宜表示，今年很特別，三位孝行獎得主都還是在學生，每個得獎者背後都有動人的故事，不僅孝順父母、尊敬長輩，甚至這麼小就懂得為他人付出，「希望其他學生能夠以他們為榜樣，帶給社會正向的力量。」

柯權祐儘管先天條件不佳，但從不怨天尤人，他心疼母親必須忍受洗腎煎熬，又須擺攤賺錢維持生計，便主動利用課餘時間，從小幫母親賣地瓜、水果，練就一身叫賣本事。值得注意的是，他還加入童軍社團，努力幫助他人，並說「要盡自己的力量幫助他人，幫助他人最快樂。」

就讀尖山國中的邱翊紘，父親也需長期洗腎，在家時除了幫忙安排器具及相關藥物，也經常替父親按摩腳部，還要定期陪同父親到醫院治療。他說，希望長大後能夠擔任警務工作，為社會盡更大的力量。

就讀台北大學羅宜廷則與祖母相依為命，自從高職二年級就一肩扛起家中經濟，展開半工半讀的生活，雖然辛苦，但她還是盡可能陪伴祖母，並常常替祖母按摩減輕疼痛。此外，羅宜廷說希望畢業後能擔任一位認真負責的公務員，有穩定的收入，也能照顧年邁的祖母。

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