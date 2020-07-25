「一定要贏回台北！」洪孟楷支持蔣萬安選北市長　與侯友宜聯手拚2022





▲蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

政治中心／台北報導

國民黨2018年九合一大選中取得極大勝利，結果2020總統大選時被民進黨重挫，前高雄市長韓國瑜甚至還遭到罷免。面對2022年地方大選，立委洪孟楷23日認為，國民黨團書記長蔣萬安絕對有辦法勝任台北市長，和目前施政滿意度頗高的新北市長侯友宜一起聯手，為雙北民眾謀福利。

「我認為蔣萬安絕對有辦法勝任台北市長！」對於將來的2022年地方大選，洪孟楷23日於臉書上提到，國民黨一定要在2022年贏回來，蔣萬安不僅做好了萬全準備，也具備著年輕、認真、善於溝通的特質。

而洪孟楷也表態，支持施政滿意度頗高的侯友宜繼續連任，建議國民黨中央可以超前部署，讓侯友宜和蔣萬安聯手，一同為雙北民眾謀福利。

蔣萬安今年41歲，由於形象清新，擁有極高人氣，加上過去為了擋下《勞基法》修正案初審，以冗長發言拖延議事，一「站」成名，成為國民黨中生代明星。

蔣萬安在2020年立委大選時，碰上了民進黨立委候選人吳怡農，兩人都有傑出亮眼的外型，被選民譽為「雙帥對決」。最終蔣萬安以11萬2784票贏過對手，順利連任。

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