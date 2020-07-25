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現任助理論文！「吳益政魅力因子研究」被挖出...4年後才解鎖　網笑：浪漫救場

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▲民眾黨高雄市長候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲民眾黨高雄市長候選人吳益政。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

最近李眉蓁碩論抄襲一事，掀起政壇論文大戰，戰火一路蔓延到位居政府要職的某些大官。有趣的是，昨晚就有神人挖出一篇2019年出版的論文，其名稱為「高雄市議員吳益政之魅力因子研究」，研究主題引爆熱議，不少網友感嘆，是時候該檢討台灣教育的問題了！

YouTuber「比特王」昨晚發文，笑說「最近大家鬧很大的論文門，今天來跟大家分享，高雄市長候選人之一吳益政的助理，她的論文題目非常有意思，叫做『高雄市議員吳益政之魅力因子研究』，這真是太有趣了！」

該篇論文出版於2019年，是吳益政現任助理就讀國立高雄師範大學，攻讀表演藝術碩士學程時所寫，不過現在大家還看不到全文，要等到2024年7月25日才會在網上公開。

▲現任助理論文！「吳益政魅力因子研究」被挖出。（圖／翻攝自PTT）

▲現任助理2019年出版的碩士論文。（圖／翻攝自PTT）

消息一出，引發廣大回響，網友們紛紛表示，「以理工科系研究所來說，一般要鎖5年，都是因為牽涉到數據準備要發表到國際期刊，或者是申請專利才要先鎖住防止資料被盜用，但問題是...這種論文題目一點也沒有人要盜用，也看不出有發表期刊的價值耶」、「果然天下奇文無數，嘆為觀止」、「太好笑了啦，還魅力因子咧」；而PTT鄉民也熱議不斷，「是不是暗戀人家」、「魅力duke」、「浪漫救場啊～」。

另外，也有人嚴肅直指，論文事件凸顯出台灣教育的問題，「學位取得之嚴謹程度，造就了一堆人有學歷但沒有競爭力，該檢討的是教育問題而不是個人。」

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