忍不住手癢...陳佩琪臉書談論文風波疑影射蔡英文　還稱要讓柯文哲「心驚膽跳」

▲柯文哲、陳佩琪。（資料照／記者楊亞璇攝）

記者蘇晏男／台北報導

先前表示不再講新冠肺炎相關議題的台北市長柯文哲夫人陳佩琪，25日又「忍不住手癢」在臉書發表一些跟自己有關的事情，且對於近日國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的論文抄襲風波，她則提到，「國內唾手可及的文件，靠權勢來個封存30年，這種選舉法誰贏的了他們」，似乎在影射總統蔡英文。另外，陳佩琪還表示，這篇臉書發文要讓柯文哲感到「心驚膽跳」。

陳佩琪表示，她曾承諾不再講跟新冠病毒有關的疫情議題，但今天柯文哲不在，「還是忍不住手癢，想講一些跟自己有關的…」她舉出，第一，有人曾在約1個月前於廣播節目上質疑她的精神狀態有問題，「公開場合質疑醫生精神有問題，是一件很嚴重的事」，因為有問題的醫生在行使醫療行為時，真的有可能會害命，且若屬實可能遭吊銷執政，然而，這一個月她在醫院也看過蠻多的病人，「不知道主持人和多少我的病患去衛生局檢舉，但至少目前我還沒接到約談邀請」。

陳佩琪指出，第二，她在上名嘴黃暐翰談話節目那天，有記者跑來錄音室要問她，說某民代（還是某醫生）在某節目上建議要把她送去武漢幫忙防疫，「我在此說明，我是北市聯醫的一份子，聯醫本就有對外的醫療支援服務，像過去的金門、馬祖等等，想要求聯醫員工對外支援，要總院安排並同意，總院一旦通過支援計畫， 沒人逃的掉」。

「以上兩個問題，也請涉及者能回答」。陳佩琪表示，媒體是第四權，也是公共財，我們都知道醫生不能把政治立場帶到自己的專業中，其實每一個行業都是這樣，媒體和政論節目不是個人發洩情緒的場所，有資格做節目主持人的或上節目做來賓的，都應負有維護普世社會價值的公共責任。

而針對李眉蓁的論文抄襲風波，陳佩琪也提出自身看法。她認為，「最近碩博士論文議題很夯， 驗證了選舉時媒體、側翼、名嘴、網軍之重要，面臨類似質疑，當媒體、名嘴、網軍九成在檢討對手，而不檢討自己，其實壓根一點壓力也沒有，甚至利用側翼在某個網站隨便寫上幾句不知出處的聲明，而國內唾手可及的文件，靠權勢來個封存30年，這種選舉法誰贏的了他們」。

不過，陳佩琪的「30年」說法，似乎在影射也曾身陷學歷造假疑雲的蔡英文。2019年時，前國民黨立委陳學聖向教育部調閱蔡英文論文相關資料，得到回函上面寫的資料等級為「密」；而據《國家機密法》規定期限為10年，也就是民國118年即可解密，但卻是採「絕對機密」的30年，註明須等到民國138年12月31日才能解密，當時引發熱議。

另外，陳佩琪文末還提到，柯文哲一大早要她幫他收拾換洗衣物後就跑掉了， 也沒跟她說要去哪兒，「嘿嘿，報復的手段就是寫一大篇讓他心驚膽跳的臉書…」。

【陳佩琪臉書全文如下】

假期就聊些休閒活動…

我很喜歡看表演，舉凡舞台劇、音樂劇、歌舞劇之類的，我都很喜歡，很多百老匯曲目來台演出，我幾乎都看過，像「歌劇魅影」、「阿依達」、「貓」、「羅密歐與茱麗葉」、「 鐘樓怪人」、「天鵝湖」、「芝加哥」等等。小孩比較喜歡「太陽劇團」這類較具震撼性的表演，舞者把人體的柔軟度、平衡感和人類體能發揮到極致，讓觀眾留下深刻印象，當然偶爾的憾事發生，加上最近疫情影響，很多團體面臨破產、關門、倒閉，在此由衷希望他們能撐過這波難關，迅速重返過去的榮景。

因地緣的關係，也常去中正紀念堂、博物館和附近的「土地銀行」(古蹟)去看展覽，這些活動可利用假期空檔，且花費時間不多，加上門票親民，是我較常從事的休閒活動。

至於女性都喜歡的逛街購物， 自從結婚有小孩後，就少漫無目的的逛大街了， 最多是想買特定東西時才出門， 且通常一個人獨來獨往。 記得剛懷老大時，有次邀他一起去逛街買孕婦裝， 他老兄因為前一天值班太累了， 竟在人家店內的沙發上睡著了，把他叫醒問他這件好不好看， 他總是回說：「好看，好看，妳穿什麼都好看， 趕快買一買回家。」想也知道，聽到這個，心裡會有什麼感想， 印象中從此以後就沒再邀他一起逛過街了。

最近疫情平穩， 我們的醫學會又開始上實體課程了， 雖然衛福部已經降低所有次專科換證的學分數，但還是不敢太偷懶，有課都會乖乖去上，此外，我也會上網幫先生搜尋外科的教育課程，他六年換照的時間也快到了， 不認真些，搞不好市長下台後，真的會失業，以前叫他去上，都推三阻四地說沒時間， 現在大概有所覺悟了，都會乖乖去了。

有人喜歡酸他準備要選總統一事，通常也會順便把我罵進去，其實不必如此啦，因為我幫他找課程，就是心裡很清楚，再怎麼選，也選不贏XX黨的啦。

不久前，他曾讚美我說臉書某段寫的太好了：

「妳說選舉要贏，要有東廠、網軍，還有前瞻，還有…還有那個什麼…什麼的，記不起來了。」

「甭記這麼多啦， 就是你教我的，沒黨產不打緊，就都用國家資源去打選戰就好了， 記那麼多幹嘛 ，好好排出時間去上課拿學分要緊啦！」

先生大概也不敢違逆我的意思，想說現在賺錢輸人， 以後搞不好要靠我養，也不好跟我大小聲。

最近碩博士論文議題很夯， 驗證了選舉時媒體、側翼、名嘴、網軍之重要，面臨類似質疑，當媒體、名嘴、網軍九成在檢討對手，而不檢討自己，其實壓根一點壓力也沒有，甚至利用側翼在某個網站隨便寫上幾句不知出處的聲明，而國內唾手可及的文件，靠權勢來個封存30年，這種選舉法誰贏的了他們。

我是已經承諾不再講跟新冠病毒有關的疫情了，但今天先生不在，還是忍不住手癢，想講一些跟自己有關的…

第一：約一個月前，有人在廣播節目上質疑我精神狀態有問題，公開場合質疑醫生精神有問題，是一件很嚴重的事，因為有問題的醫生在行使醫療行為時，真的有可能會害命，醫療法規定民眾可以具體舉證，向執業登記處(北市衛生局)檢舉，衛生局應依法約談本人，若證實檢舉質疑屬實，應吊銷執照， 這一個月我在醫院也看過蠻多的病人的，不知道主持人和多少我的病患去衛生局檢舉，但至少目前我還沒接到約談邀請。

第二：我在上暐翰談話節目那天，有記者跑來錄音室要問我，說某民代(還是某醫生)在某節目上建議要把我送去武漢幫忙防疫。

我在此說明，我是北市聯醫的一份子，聯醫本就有對外的醫療支援服務，像過去的金門、馬祖等等，想要求聯醫員工對外支援，要總院安排並同意，總院一旦通過支援計畫， 沒人逃的掉。

那個在政論節目上提到此計畫的來賓，不知道你們向總院提出計畫了沒？行動進行到哪裡了？

以上兩個問題， 也請涉及者能回答。

媒體是第四權，也是公共財，我們都知道醫生不能把政治立場帶到自己的專業中，其實每一個行業都是這樣，媒體和政論節目不是個人發洩情緒的場所，有資格做節目主持人的或上節目做來賓的，都應負有維護普世社會價值的公共責任。

(先生一大早要我幫他收拾換洗衣物後就跑掉了， 也沒跟我說要去哪兒，嘿嘿，報復的手段就是寫一大篇讓他心驚膽跳的臉書…)