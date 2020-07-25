吳益政到陳其邁場子外踢館！「高掛2大白布條」要向中央索討818億補助

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後倒數，民眾黨候選人吳益政25日下午現身高雄展覽館，向正在展覽館裡辦造勢的行政院長蘇貞昌與民進黨高雄市長補選候選人陳其邁喊話，表示要向行政院長索討縣市合併所欠的818億，並在外頭高掛「還高雄人818億、解決高雄人低薪問題」白布條。

民進黨市長補選候選人陳其邁25日於高雄展覽館舉辦「會做事、趕緊衝！緊衝連線造勢大會」，會中除了邀請潘孟安及黃偉哲外，還有行政院院長蘇貞昌，民眾黨是市長候選人吳益政，前往「踢館」，在展覽館外頭請吊車高掛「還高雄人818億、解決高雄人低薪問題」白布條，表示要向行政院長索討縣市合併所欠的818億的補助款。

▲吳益政至展覽館外要向蘇貞昌「陳情」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

吳益政表示，是趁這機會跟蘇院長，還有其內閣以及民進黨立法委員陳情，並提醒他們要拉票，但也要解決問題，高雄長年財政負擔、空氣汙染、低薪，這些人你都不解決，現在手握權力，立法院、行政院都在你手上，但相關問題沒有一個解決。

吳益政說到激動處拉高分貝，表示他會找高雄人民一天一天、每天講這些問題，選不選上是另外一件事，他一定每天講，到時候就「跟你革命」。他盼大家打開心房討論高雄問題怎麼解決，請執政黨、陳其邁來告訴高雄市民，否則不管選舉誰贏誰輸，都是高雄市民輸。