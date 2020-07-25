「論文代寫」7年僅罰1案！管碧玲批執法消極　教育部：已抓60件

▲立委管碧玲。（圖／記者黃國霖攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁被踢碩士論文96％都是抄襲他人著作，民進黨立委管碧玲也在臉書上表示，李眉蓁論文風波讓她查了一下代寫議題，卻發現儘管教育部有立法欲遏止論文代寫，但7年來只查了3個案件，顯見執法的消極與不足。對此，教育部表示，今年已有陸續查獲60件疑似論文代寫相關案件，刻依法定程序處理，查證屬實即開罰。

管碧玲表示，她2013年時看到網路論文代寫廣告氾濫，「心想代寫市場一定很大，才會有那麼大量的廣告在拉生意」，於是她修法增列《學位授予法》第七條之三（即現行第十八條），對論文代寫廣告與代寫論文者處予高額罰款。管碧玲指出，該法於同年5月31日三讀通過，施行至今超過七年，但教育部僅完成開罰一案，罰60萬。她認為，教育部執法消極、不足。

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▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

教育部說明，過去受理論文代寫檢舉案件雖不多，但因查證過程困難，致開罰不易。因此，教育部經向NCC、內政部、衛福部等部會請益查處不實廣告、假消息等經驗，業於109年委託專案辦公室，主動清查網路廠商或個人所刊登之代寫廣告，經調查確有代寫之情事，將依規定給予裁罰。

至於代寫論文一事，教育部回應，今年業有2件完成相關程序進行懲處，其餘業陸續查獲60件疑似論文代寫相關案件，刻依法定程序處理，查證屬實即開罰。另如有無法查獲刊登負責人或非屬國內網站業者（如google、FB）之情形，也函請業者協助下架網頁。

