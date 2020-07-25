影／勸李眉蓁「更謙卑更努力」　朱立倫依約南下輔選：我支持年輕人

記者羅婉庭／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文風波，而競選總部成立大會也於25日晚間舉行。針對黨內是否取消輔選行程？前新北市長朱立倫依約在4點半搭高鐵前往高雄，他表示，李眉蓁已經道歉，基於國民黨員，基於對年輕人的鼓勵，他還是去高雄對她站台，李眉蓁接下來要更努力、謙卑，更有誠意來獲得肯定。

▲朱立倫。（圖／記者羅婉庭攝）

朱立倫及黨主席江啟臣、前主席洪秀柱、黨團幹部等皆會南下輔選針對國民黨黨內大老不因論文抄襲風波取消輔選，朱立倫則表示，有錯就認錯，錯了就要道歉，李眉蓁已經道歉，他基於國民黨員對年輕人的鼓勵，還是照舊出席競總成立大會為她站台。因此他傍晚還是會到高雄為她站台，畢竟是國民黨人，她也已經對12年前錯誤勇敢認錯， 她道歉了，大家就該站出來 。

至於論文事件是否重創選情？朱立倫說，當然一定會有影響，但對很多選民來說，這次補選至少有意義，對民進黨政府如今的執政表現以及過去20幾年來在高雄的施政，今天又回來（參選市長），高雄市民能不能接受？

朱立倫說，市民也會考慮李眉蓁願意為高雄奉獻的熱忱，大家也會給肯定，或許過去這段時間論文事件會有衝擊，她接下來要更努力、謙卑更有誠意來獲得肯定。

外界質疑論文事件除了重挫選情，更讓江啟臣威信掃地，朱立倫則說，今天最重要的是全黨大家一起努力，不管補選、修憲，非常多重要議題，一定要展現國民黨努力決心、改革信念，大家也會支持江啟臣做的決定。