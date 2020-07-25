李宗盛捐「溫暖家屋」蓋門諾長照大樓　陪96歲母現身動土典禮

▲李宗盛陪同96歲母親一起到花蓮出席，見證東部失智長者夢想家園的啟動。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

我們都會老，讓愛早開始！李宗盛把媽媽對他的愛，轉化成為對門諾東部弱勢長輩的愛，當年媽媽為他節衣縮食準備的北投溫暖家屋，在2018年捐贈建構長照整合服務及人才培育中心—年華大樓，在二年後的今天，這份愛即將成形，23日舉行動土典禮，李宗盛陪同96歲母親一起到花蓮出席，見證東部失智長者夢想家園的啟動。





動土典禮上，最難能可貴的是李宗盛與母親一同見證，見證媽媽當年對他的愛，將轉化為讓門諾醫院能提供東部長者更好的長照服務的年華大樓。李宗盛表示：「從媽媽那裡我學到很多，而我也得到啟發，去做我力所能及的，真正感謝是受苦的人，我們不能代替他們受苦，我們只是盡我們的力量去做，所以我聽到讚美，都很心虛的，我們只能替他們做一點事，感謝門諾接受我們這樣的心願。」他才能將母親的這份愛，不斷延續、不停轉動，內心除了感動更多的是感謝，因為有大家的信任與參與，才能成就這一樁樁的美事，社會上也因為有這麼多樂意付出的人，才能使匱乏的人得到溫飽，貧病的人得到醫治，失能的人得到照顧，老人家的日子，過得安心有尊嚴。

▲門諾醫院長照整合服務及人才培育中心—年華大樓動土典禮。



門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚表示，年華大樓是棟4層樓的建築，一、二樓為日照中心，三樓為長者復健中心，四樓則規劃為長照人才培訓教室。動土典禮上，門諾醫院長照部同仁的獻詩與禱告為動土典禮揭開序幕，包括門諾會醫療財團法人總執行長趙福厚、門諾醫院院長吳鏘亮、壽豐分院長莊永鑣、資深高專林明桂、教學副院長許明木以及李宗盛、建築師黃聲遠等多位貴賓共襄盛舉，現場溫馨洋溢、感動滿滿。

▲ 李宗盛與參加典禮的貴賓共同持鏟動土。



趙福厚強調，李宗盛關懷老人長期照顧不遺餘力，除了捐售家屋建造年華大樓外，和張震嶽、五月天石頭、黃品源等好朋友，進行「為愛而騎」花東騎行公益活動，籌建門諾護理之家，並協助門諾代言並擔任公益大使所募集的資金，預計在年華樓旁興建的失智團體家屋，李宗盛也協助命名為湧愛之家。



關於這些「愛」的禮物，李宗盛謙虛地說：「母親是上帝派來的天使，不僅陪伴著我成長，也向我揭示人生的樣貌，因為母親給我的感動與啟發，讓我有機會在過去的幾年裡，把這一份愛擴展為對老人家的關懷。」貢獻一己之力的同時，更感謝社會各界齊力獻出愛心，將愛不止息的精神延續。

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