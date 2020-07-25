　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

李宗盛捐「溫暖家屋」蓋門諾長照大樓　陪96歲母現身動土典禮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼李宗盛陪同96歲母親一起到花蓮出席，見證東部失智長者夢想家園的啟動。（圖／門諾醫院提供，下同）

李宗盛陪同96歲母親一起到花蓮出席，見證東部失智長者夢想家園的啟動。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

我們都會老，讓愛早開始！李宗盛把媽媽對他的愛，轉化成為對門諾東部弱勢長輩的愛，當年媽媽為他節衣縮食準備的北投溫暖家屋，在2018年捐贈建構長照整合服務及人才培育中心—年華大樓，在二年後的今天，這份愛即將成形，23日舉行動土典禮，李宗盛陪同96歲母親一起到花蓮出席，見證東部失智長者夢想家園的啟動。

▲▼李宗盛陪同96歲母親一起到花蓮出席，見證東部失智長者夢想家園的啟動。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
動土典禮上，最難能可貴的是李宗盛與母親一同見證，見證媽媽當年對他的愛，將轉化為讓門諾醫院能提供東部長者更好的長照服務的年華大樓。李宗盛表示：「從媽媽那裡我學到很多，而我也得到啟發，去做我力所能及的，真正感謝是受苦的人，我們不能代替他們受苦，我們只是盡我們的力量去做，所以我聽到讚美，都很心虛的，我們只能替他們做一點事，感謝門諾接受我們這樣的心願。」他才能將母親的這份愛，不斷延續、不停轉動，內心除了感動更多的是感謝，因為有大家的信任與參與，才能成就這一樁樁的美事，社會上也因為有這麼多樂意付出的人，才能使匱乏的人得到溫飽，貧病的人得到醫治，失能的人得到照顧，老人家的日子，過得安心有尊嚴。

▲▼李宗盛陪同96歲母親一起到花蓮出席，見證東部失智長者夢想家園的啟動。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院長照整合服務及人才培育中心—年華大樓動土典禮。
 
門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚表示，年華大樓是棟4層樓的建築，一、二樓為日照中心，三樓為長者復健中心，四樓則規劃為長照人才培訓教室。動土典禮上，門諾醫院長照部同仁的獻詩與禱告為動土典禮揭開序幕，包括門諾會醫療財團法人總執行長趙福厚、門諾醫院院長吳鏘亮、壽豐分院長莊永鑣、資深高專林明桂、教學副院長許明木以及李宗盛、建築師黃聲遠等多位貴賓共襄盛舉，現場溫馨洋溢、感動滿滿。

▲▼李宗盛陪同96歲母親一起到花蓮出席，見證東部失智長者夢想家園的啟動。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲ 李宗盛與參加典禮的貴賓共同持鏟動土。
 
趙福厚強調，李宗盛關懷老人長期照顧不遺餘力，除了捐售家屋建造年華大樓外，和張震嶽、五月天石頭、黃品源等好朋友，進行「為愛而騎」花東騎行公益活動，籌建門諾護理之家，並協助門諾代言並擔任公益大使所募集的資金，預計在年華樓旁興建的失智團體家屋，李宗盛也協助命名為湧愛之家。
 
關於這些「愛」的禮物，李宗盛謙虛地說：「母親是上帝派來的天使，不僅陪伴著我成長，也向我揭示人生的樣貌，因為母親給我的感動與啟發，讓我有機會在過去的幾年裡，把這一份愛擴展為對老人家的關懷。」貢獻一己之力的同時，更感謝社會各界齊力獻出愛心，將愛不止息的精神延續。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
MLB第一個！林子偉「戴口罩」上場打擊　敲出首支安打
和男友恩愛完睡一旁　桃園妹驚醒「下面有東西」！遭男友爸性侵
男友吵著要她裝「Zenly」！4大功能曝　過來人：超變態
快訊／彰化北斗驚傳兇殺血案！　女子陳屍住處
身分證尾數有這3碼　福容大飯店送「補助金」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「振興券」用途廣！科技男參加未婚聯誼　盼千元報名費發揮三倍效果

李宗盛捐「溫暖家屋」蓋門諾長照大樓　陪96歲母現身動土典禮

台電嘉義區挺在地店家　健行加碼福利金鼓勵家眷文化夜市多消費

中埔模範父親表揚大會導入濃濃夜市趣　共築親子互動美好回憶

遊客塞爆！澎湖居民怨「買水過活」9月恐沒水用　水利署緊急聲明

獨家／中華電信員工勾結包商「假簽約真洗錢」　獲利3000萬賺很大

新北夏日農創展開幕　力邀青年一探農村魅力新亮點

全程免費！桃園閩南書院開跑　趕快來報名額滿截止

確保市民食安　台南衛生局施鐵腕命涉嫌使用工業用鹽之水產行停賣！

土城里長張育誠連續13年辦免費夏令營　開放報名秒殺

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

基隆男「來回輾狗」！小黑狗血泊中掙扎…他竟下車補一腳

殘忍！男子輾狗2次再狠踹一腳 秀傷口喊冤「好心救牠還被咬」

「振興券」用途廣！科技男參加未婚聯誼　盼千元報名費發揮三倍效果

李宗盛捐「溫暖家屋」蓋門諾長照大樓　陪96歲母現身動土典禮

台電嘉義區挺在地店家　健行加碼福利金鼓勵家眷文化夜市多消費

中埔模範父親表揚大會導入濃濃夜市趣　共築親子互動美好回憶

遊客塞爆！澎湖居民怨「買水過活」9月恐沒水用　水利署緊急聲明

獨家／中華電信員工勾結包商「假簽約真洗錢」　獲利3000萬賺很大

新北夏日農創展開幕　力邀青年一探農村魅力新亮點

全程免費！桃園閩南書院開跑　趕快來報名額滿截止

確保市民食安　台南衛生局施鐵腕命涉嫌使用工業用鹽之水產行停賣！

土城里長張育誠連續13年辦免費夏令營　開放報名秒殺

躺床撩衣露S小蠻腰　白皙肚皮任人親雞排妹驚呼大叫

阿湯哥《捍衛戰士2》二度延期原因曝！　與《不可能的任務》有關

辦案認識單親媽！台南警「涉性侵未成年少女」　訊後20萬交保、再記大過調職

iPhone 12發表日期曝光！2款「傳說中的產品」也有望亮相

國民黨：蘇嘉全抄襲親戚論文　民進黨議員論文「維基百科」複製貼上！

關曉彤一站上體重字「語音自動報數字」　為戲劇做一動作…真實體重引討論

北捷淡信線假日擴大開放「大型寵物車搭乘」　單程票80元…這26站都能用！

終於不用跑高雄！漢堡王證實9月重返台南　網讚：最懷念華堡

畢業生看過來！　永康中心4場徵才等你來

載妹看海！一抵白沙灣「全場行注目禮」...遊客笑是真愛　腹肌哥怒：還VIP

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

遊客塞爆了！　澎湖居民買水過活

中華電信員工內神通外鬼假合約獲利3000萬

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

直升機救親哥！鄉長夫人辱衛生所　蘭嶼女醫打臉

新竹市微笑水岸　獲全球卓越建設獎

彰化水利會砍400棵樹種電

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

李宗盛捐家屋蓋長照大樓　陪母現身動土典禮

中埔模範父親表揚大會濃濃夜市趣

台中捷運男女員工傳不倫戀大打出手

他跟下地下道　結果趴10m水面雙亡

檢視污水下水道管路　宜蘭「忍者龜」TV檢視器應戰

台南衛生局命使用工業用鹽之水產行停賣！

就在青埔附近！　清大附設醫院案通過

更多熱門

相關新聞

見失智男跌坐在地　身高180「仙氣女警」把人載回家

見失智男跌坐在地　身高180「仙氣女警」把人載回家

新北市新莊區一名失智的中年男子，日前晚間7點多跌倒在中平路與立信五街口，警員朱孟柔獲報趕抵現場，調查發現男子跟85歲的母親同住泰山，不忍老母親舟車勞頓來接兒子，朱員決定開車將人載回家。當老母親看到兒子歸來，先被一旁身高180公分且外型亮眼的朱員驚豔，接著頻頻向她道謝。

李宗盛兩正妹女兒曝光！

李宗盛兩正妹女兒曝光！

李宗盛賣老家做公益　96歲媽媽罕見公開露面！

李宗盛賣老家做公益　96歲媽媽罕見公開露面！

兒弄丟口罩坐地啜泣「全身剩下200元」

兒弄丟口罩坐地啜泣「全身剩下200元」

賣房養老　91歲阿嬤住護家更健康快樂

賣房養老　91歲阿嬤住護家更健康快樂

關鍵字：

捐贈溫暖家屋門諾長照大樓李宗盛動土失智

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

癌末女兒穿藍色禮服想見媽最後一面　母將到醫院探視

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

快訊／2縣市大雨特報！午後防「強對流雷雨彈」連炸4天

中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

清純女星當小三榨乾情夫！22歲絕美女兒長相曝光

更多

最夯影音

更多
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面