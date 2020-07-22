兒弄丟口罩坐地啜泣！「全身剩下200元」　他暖心送上口罩和便當：看到以前的我

▲搭乘大眾交通運輸工具時，需配戴口罩。（圖／記者張毓容攝）

記者施怡妏／綜合報導

人間處處充滿溫情！一名網友日前在路邊遇見一名正自哭泣的孩子，詢問後得知，小孩因為不小心把爸爸的口罩弄丟，身上也沒有多的口罩可以使用，全身上下只剩下200元，若買了口罩就沒有錢搭火車和吃晚餐。原PO很熱心的拿出自己身上的口罩，還買了兩個便當給小孩，「看到那孩子就想起以前的我」。熱心的舉動獲得網友大讚「世界有你變得更好！」

原PO在「爆怨公社」發文，日前在路邊看到一名父親在罵小孩，口中不斷的大聲吼著「口罩放哪裡了！」他上前詢問，孩子坐在路邊淚訴，「不小心把爸爸的口罩弄丟了，沒有帶多的出門，等一下要趕火車回去，爸爸沒有口罩可以戴」，知道超商有在賣，但因為全身只有200元，要用來搭車和吃飯，沒有多餘的錢可以買口罩。這時，原PO便拿出身上隨身攜帶的口罩送給孩子。

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孩子收到口罩後很感動，「其實爸爸人很好，請不要誤會，爸爸只是說話大聲了一點，從來沒有打過我，因為爸爸最近失業，我陪爸爸出來找工作，從早上找到現在都沒有休息，全程都是用走路的。」隨後得知小孩一整天都沒有吃飯，原PO買了兩個便當，希望他們等等在火車上可以好好享用。他也不禁感嘆，「我忽然想起我不在的爸爸，以前也是這樣對我大小聲，看到那孩子就想起以前的我。」

熱心助人的行為受到網友們大讚，孩子成熟懂事的想法也獲得大家讚賞，「這個社會有更多你這種暖心的人就好了」、「謝謝你的好，讓社會又多了一分善良的元素」、「社會應該要多一些像你這樣溫暖有愛心的人」、「好懂事的孩子」、「感謝你為社會注入暖流，相信那孩子記得的將不只是便當和口罩，還有對未來的希望」、「好心有好報」。