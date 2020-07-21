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賣掉老厝搬進護家！　花蓮91歲嬤開心：現在我的厝底家

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▲91歲秀蘭阿嬤，用賣房子的錢來負擔護理之家的費用，讓她能夠在此度過餘生。（圖／門諾醫院提供，下同）

91歲秀蘭阿嬤，用賣房子的錢來負擔護理之家的費用，讓她能夠在此度過餘生。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

91歲的秀蘭阿嬤，3年前因病住進了門諾壽豐護理之家，本想病況好轉後就回家休養，但在護家團隊的細心照護之下，阿嬤的健康狀態越來越好，也認識了許多的新朋友，原本較沉悶的生活變得更豐富，幾經思考並與家人討論後，為了不增加子女負擔，阿嬤決定賣掉自己位在市區的「老厝」，用賣房子的錢來負擔護理之家的費用，讓她能夠在此度過餘生。秀蘭阿嬤用溫柔的台語說著，現在，我的厝底家，我真的很歡喜。
 
秀蘭阿嬤的女兒翁小姐說，80歲前，媽媽身體狀況都還不錯，可能是因為年輕時做生意的關係，造就了她的堅強與韌性，即使年事已高，生活上的自理仍游刃有餘。80歲後，因為雙腳的退化、跌倒以及歷經了手術，媽媽的身體功能開始走下坡，直到106年因為中風、癲癇甚至敗血症等症狀住進了醫院。面臨著照顧媽媽及工作蠟燭兩頭燒得情況下，家人慎重討論後，決定讓媽媽住進門諾壽豐護理之家。
 
翁小姐回想當時媽媽剛住進護理之家時還插著鼻胃管，且健康狀況不太穩定，雖然與大哥都會輪流探視，但對於媽媽的健康恢復仍充滿憂心，遠在國外工作的外孫女得知外婆狀況，也特地回來陪伴10多天並天天替外婆加油打氣，終於；在護理人員及照服員的細心照護之下，媽媽的身體越來越好，不僅拿掉了鼻胃管開始自己吃飯，身體也恢復了元氣，總算讓一家人都安心。

▲91歲秀蘭阿嬤，用賣房子的錢來負擔護理之家的費用，讓她能夠在此度過餘生。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼秀蘭阿嬤逐漸的習慣了護理之家的生活，開心的台語說著：「現在，我的厝底家，我真的很歡喜」。
 
秀蘭阿嬤逐漸的習慣了護理之家的生活，每次子女的探視都不難發現她臉上的笑容，但礙於經濟因素的考量，每個月4萬元的費用也的確是子女們不小的負擔，於是，翁小姐與哥哥討論後決定與媽媽商量把位在市區的房子賣掉，再用這筆賣房費負擔護理之家的費用，讓媽媽安心的在護理之家度過餘生。雖然這樣的想法並未在初次就獲得媽媽的認同，但經由再次的討論與社工師的協助，媽媽欣然同意了這個想法。
 
一家人開心的佈置著媽媽的房間，就連室友們對於媽媽的決定也相當佩服。翁小姐說，台灣已進入高齡化社會，老年問題不容忽視，考量長者的居住安全與照護品質，長照機構似乎是最終的選擇，來到門諾壽豐護理之家，不僅環境寬敞、採光好，將心比心的照護及專業醫護團隊的服務，讓為人子女者多了一份安心，也看到了長照可以很不一樣。
 
門諾壽豐護理之家督導江筱蕙表示， 台灣快速老年化，目前已進入高齡化的社會，預估到了2026年將到達超高齡化階段，因為種種的因素考量，像秀蘭阿嬤一樣，用賣房來養老不失為另一種思考的方向，但賣掉「老庴」之後的心理失落感也非人人都能克服，儘管如此；如何在退休後的老年生活保有一定的生活品質，這是你我都將面臨的人生課題。

▲91歲秀蘭阿嬤，用賣房子的錢來負擔護理之家的費用，讓她能夠在此度過餘生。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
江筱蕙強調，門諾壽豐護理之家設立至今邁入第6年，過去5年共收治了1366位長者，不論是臥床、失智、行動不便或是任何需要照顧的長輩，在這裡有24小時的照服員、護理人員照顧，提供長輩溫馨安全的照護環境，不僅如此，醫師每週定期巡診，職能、物理治療師及營養師為長者量身訂製照護計畫，社工師除了安排多元活動，更用心關懷長者身心靈的健康，與其說這裡是長者的安養機構，不如說是長輩們後半人生的另一個「家」。
 
從來沒想過有一天會把自己住了一輩子的老厝賣掉，不是為了將賣房子的錢分給子女，而是替自己找到了一個更溫暖的「家」。在這裡，不僅有如子女般貼心照顧的護理人員，一下子還多了這麼多關心我、陪伴我的家人，91歲的秀蘭阿嬤說，我的內心真的很歡喜。

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