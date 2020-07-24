影／人稱新莊最美女警！見失智男跌坐在地　身高180又散發仙氣的她把人載回家

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區一名失智的中年男子，日前晚間7點多跌倒在中平路與立信五街口，警員朱孟柔獲報趕抵現場，調查發現男子跟85歲的母親同住泰山，不忍老母親舟車勞頓來接兒子，朱員決定開車將人載回家。當老母親看到兒子歸來，先被一旁身高180公分且外型亮眼的朱員驚豔，接著頻頻向她道謝。

▲身高180公分的朱孟柔，外型亮麗熱心助人，比對上百筆資料查到胡男的身分及住處。（圖／記者陳雕文翻攝）

現年24歲的朱孟柔，警專34期畢業，就學時就有許多愛慕者。畢業後她選擇在新莊警分局中平派出所服務，由於個性溫和良善又熱心助人，同事們都很喜歡她。

▲朱孟柔開車載胡男回家。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，本月17日晚間7點多，患有失智症且不便於行的59歲胡姓男子，疑因在家悶壞，才出門想透透氣，以雨傘充當拐杖走出家門，沒想到迷失了方向，後來因體力不支跌倒在地，民眾見狀立刻報案。

朱員獲報到場後先將男子帶回派出所，並利用M-Polic過濾近上百筆資料後，得知胡男住在泰山區，並與高齡85歲的母親相依為命，因為不忍胡母年事已高還要遠從泰山趕來新莊接兒子，朱員決定開警車將胡男返家。

胡男母親不斷道謝，朱員謙虛表示：「只是做了分內之事！」警方提醒，家中成員如有疑似失憶情形，應留心隨時注意其動向，必要時可申請「預防走失手鍊」或於衣物上繡上名子，以供相關人員辨識並即時施予協助，避免憾事發生。