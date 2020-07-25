兒當醫生要打斷腿1／名醫搶救傷患被控害截肢　纏訟12年獲清白嘆：醫生豬狗不如

編按：民眾找醫師都希望得到最好的治療，但發生意外時，本應是一起面對挫折的醫師及家屬，往往成了對立的兩方，台灣醫師的定罪率，更曾登上世界第一，一度讓醫師不願加入「內、外、婦、兒、急」等科；據統計，每件醫療刑案，平均要7.36年才能判決確定，而首例再審翻案無罪的黃慧夫醫師，更纏訟12年才重獲清白。現在，相關法案及措施逐步修改下，以糾紛最多的婦產科為例，近年已吸引不少醫師回流，未來將朝向以修復式正義取代訴訟，在醫療糾紛當下啟動關懷機制，讓醫師及病患得到更多保障。

記者羅志華／台北報導

台大整型外科醫師黃慧夫於2008年任職亞東醫院時，替車禍受傷的李姓少年動手術，不料少年轉院後，因右小腿缺血性壞死被迫截肢，黃因此被控業務過失重傷害，一審無罪、二審改判4月徒刑，卻因法律規定無法上訴全案確定，直到大法官宣告限制上訴的法律違憲，2019年高院裁定再審才獲平反，但黃慧夫無罪後沒有絲毫的快樂，反而更是感嘆：「在台灣當醫生豬狗不如！」

▲黃慧夫被控醫療過失案件，纏訟多年終於獲無罪判決，卻一點也不開心。（圖為資料照／記者吳銘峯攝）

對於這起糾療糾紛，亞東醫院接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，相關人士陸續調離，不清楚當年情形。根據法院判決， 2008年間，14歲的李姓少年無照騎機車自撞，被送到亞東救治，因右小腿異常腫脹，血液循環一度阻塞，黃慧夫緊急安排手術，並同步交代急診室準備「血管攝影」檢查（檢測血管有無異常），經手術後，少年右小腿恢復血液循環。

但在事發後第5天半夜，李姓少年父親安排少年轉院林口長庚，一早檢查時，發現李姓少年因膝蓋脫臼，造成右小腿循環阻塞壞死，只能截肢保命，家屬認為，少年在亞東期間，右膝就已脫臼，而亞東未注意並及時處置，造成少年被迫截肢。

▲黃慧夫解釋當年救治車禍傷者的手術轉折過程。（圖／記者黃彥傑攝）

被告的除了黃慧夫，還有亞東醫院2名值班醫師，2名年輕的值班醫師與家屬和解，黃慧夫被新北地檢署根據「衛生福利部醫事審議委員會」鑑定結果，認為黃未對少年做「血管攝影」有疏失，依業務過失致重傷罪起訴，而亞東不再為黃辯護，但黃不認為自己有過失，因此自己找律師面對訴訟。

黃請求新北地院合議庭，找醫審會重新鑑定，醫審會認為黃一開始有安排「血管攝影」，但少年情況緊急被直接推進開刀房，不能等檢查結果，而少年手術後右小腿循環良好，也不必「再回頭」做血管攝影，且根據少年在亞東的X光檢查，也沒有膝蓋脫臼，右小腿循環在轉院前也都正常，黃一審獲判無罪。

案經檢方上訴，高院合議庭又以少年在亞東時，右小腿有「黃褐色滲液及惡臭」，「推測」少年在亞東已有「組織壞死」的狀況，且黃未仔細注意患者術後病況，改判黃有罪，徒刑4個月。黃痛批，「醫審會調查攸關醫療人員前途、名譽，卻在調查同一事件，出現前後2種相反結論，如此草率的鑑定，讓人難以信服」

▲黃慧夫不滿醫審會2度鑑定他的案子出現截然不同的結論。（圖／記者黃彥傑攝）

依當時的《刑事訴訟法》，黃涉犯本刑3年以下的輕罪，不得上訴三審，黃幾度聲請再審、非常上訴都失敗，尋求「司法改革基金會」協助，接到這件棘手醫療糾紛案件的律師詹義豪回憶，當年他詢問好幾位醫師意見，讓他確信這是件冤案，展開救援。

司改會介入後，首戰是家屬求償1000萬元，黃給了家屬慰問金，但是堅信自己沒有做錯事，不願和解，並提出台大醫生的鑑定報告，請民事庭法官再找台北榮總、三總做鑑定，2家醫院都認為，少年在亞東醫院期間，並沒有因膝蓋脫臼出現組織壞死情形，民事官司告一段落。

▲黃慧夫曾上《ETtoday新聞雲》節目，訴說訟累經過。（圖／行動法庭提供）

2017年，大法官釋憲認為，限制輕罪上訴三審，違反《憲法》保障人民的訴訟權，但解釋結果「不溯及既往」，黃仍然不可上訴，司改會在2018年3月宣布要提再審，為黃爭取清白，黃現身記者會痛訴「在台灣，千萬、千萬不要當醫生，這是一個豬狗不如的行業」。

之後高院刑庭再審，綜合醫審會、台北榮總及三總的鑑定意見，終於在2019年12月判黃無罪，但黃並沒有因為洗刷冤屈感到興奮，反而失去年輕時的滿腔熱血，更是感嘆「因為司法不公平的審理，讓我了解『防禦性醫療』的重要，畢竟除了自保外，這個國家、社會、司法制度，都不會保護我」。

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