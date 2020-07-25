　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兒當醫生要打斷腿1／名醫搶救傷患被控害截肢　纏訟12年獲清白嘆：醫生豬狗不如

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

編按：民眾找醫師都希望得到最好的治療，但發生意外時，本應是一起面對挫折的醫師及家屬，往往成了對立的兩方，台灣醫師的定罪率，更曾登上世界第一，一度讓醫師不願加入「內、外、婦、兒、急」等科；據統計，每件醫療刑案，平均要7.36年才能判決確定，而首例再審翻案無罪的黃慧夫醫師，更纏訟12年才重獲清白。現在，相關法案及措施逐步修改下，以糾紛最多的婦產科為例，近年已吸引不少醫師回流，未來將朝向以修復式正義取代訴訟，在醫療糾紛當下啟動關懷機制，讓醫師及病患得到更多保障。

 記者羅志華／台北報導

台大整型外科醫師黃慧夫於2008年任職亞東醫院時，替車禍受傷的李姓少年動手術，不料少年轉院後，因右小腿缺血性壞死被迫截肢，黃因此被控業務過失重傷害，一審無罪、二審改判4月徒刑，卻因法律規定無法上訴全案確定，直到大法官宣告限制上訴的法律違憲，2019年高院裁定再審才獲平反，但黃慧夫無罪後沒有絲毫的快樂，反而更是感嘆：「在台灣當醫生豬狗不如！」

▲▼黃慧夫業務過失致重傷害案件，終於獲平反。（圖／記者吳銘峯攝）

▲黃慧夫被控醫療過失案件，纏訟多年終於獲無罪判決，卻一點也不開心。（圖為資料照／記者吳銘峯攝）

對於這起糾療糾紛，亞東醫院接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，相關人士陸續調離，不清楚當年情形。根據法院判決， 2008年間，14歲的李姓少年無照騎機車自撞，被送到亞東救治，因右小腿異常腫脹，血液循環一度阻塞，黃慧夫緊急安排手術，並同步交代急診室準備「血管攝影」檢查（檢測血管有無異常），經手術後，少年右小腿恢復血液循環。

但在事發後第5天半夜，李姓少年父親安排少年轉院林口長庚，一早檢查時，發現李姓少年因膝蓋脫臼，造成右小腿循環阻塞壞死，只能截肢保命，家屬認為，少年在亞東期間，右膝就已脫臼，而亞東未注意並及時處置，造成少年被迫截肢。

▲▼黃慧夫醫師專訪。（圖／記者黃彥傑攝）

▲黃慧夫解釋當年救治車禍傷者的手術轉折過程。（圖／記者黃彥傑攝）

被告的除了黃慧夫，還有亞東醫院2名值班醫師，2名年輕的值班醫師與家屬和解，黃慧夫被新北地檢署根據「衛生福利部醫事審議委員會」鑑定結果，認為黃未對少年做「血管攝影」有疏失，依業務過失致重傷罪起訴，而亞東不再為黃辯護，但黃不認為自己有過失，因此自己找律師面對訴訟。

黃請求新北地院合議庭，找醫審會重新鑑定，醫審會認為黃一開始有安排「血管攝影」，但少年情況緊急被直接推進開刀房，不能等檢查結果，而少年手術後右小腿循環良好，也不必「再回頭」做血管攝影，且根據少年在亞東的X光檢查，也沒有膝蓋脫臼，右小腿循環在轉院前也都正常，黃一審獲判無罪。

案經檢方上訴，高院合議庭又以少年在亞東時，右小腿有「黃褐色滲液及惡臭」，「推測」少年在亞東已有「組織壞死」的狀況，且黃未仔細注意患者術後病況，改判黃有罪，徒刑4個月。黃痛批，「醫審會調查攸關醫療人員前途、名譽，卻在調查同一事件，出現前後2種相反結論，如此草率的鑑定，讓人難以信服」

▲▼黃慧夫醫師專訪。（圖／記者黃彥傑攝）

▲黃慧夫不滿醫審會2度鑑定他的案子出現截然不同的結論。（圖／記者黃彥傑攝）

依當時的《刑事訴訟法》，黃涉犯本刑3年以下的輕罪，不得上訴三審，黃幾度聲請再審、非常上訴都失敗，尋求「司法改革基金會」協助，接到這件棘手醫療糾紛案件的律師詹義豪回憶，當年他詢問好幾位醫師意見，讓他確信這是件冤案，展開救援。

司改會介入後，首戰是家屬求償1000萬元，黃給了家屬慰問金，但是堅信自己沒有做錯事，不願和解，並提出台大醫生的鑑定報告，請民事庭法官再找台北榮總、三總做鑑定，2家醫院都認為，少年在亞東醫院期間，並沒有因膝蓋脫臼出現組織壞死情形，民事官司告一段落。

▲▼ 台大名醫黃慧夫纏訟12年獲清白。（圖／行動法庭提供）

▲黃慧夫曾上《ETtoday新聞雲》節目，訴說訟累經過。（圖／行動法庭提供）

2017年，大法官釋憲認為，限制輕罪上訴三審，違反《憲法》保障人民的訴訟權，但解釋結果「不溯及既往」，黃仍然不可上訴，司改會在2018年3月宣布要提再審，為黃爭取清白，黃現身記者會痛訴「在台灣，千萬、千萬不要當醫生，這是一個豬狗不如的行業」。

之後高院刑庭再審，綜合醫審會、台北榮總及三總的鑑定意見，終於在2019年12月判黃無罪，但黃並沒有因為洗刷冤屈感到興奮，反而失去年輕時的滿腔熱血，更是感嘆「因為司法不公平的審理，讓我了解『防禦性醫療』的重要，畢竟除了自保外，這個國家、社會、司法制度，都不會保護我」。

療癒！紓壓！心訣大公開

二手票券豐富你的生活

【專題新聞】

►兒當醫師要打斷腿2／醫糾鑑定匿名制挨批「黑箱作業」　錯誤審判撕裂醫病關係！

►兒當醫生要打斷腿3／通常、可能VS絕對證據　法律與醫療專業決定醫糾勝敗

►兒當醫生要打斷腿4／近5年1048件醫療致死僅2％起訴　判決確定每案需費7.36年

►兒當醫生要打斷腿5／法律人連病歷都看不懂　寒蟬效應讓醫審會維持匿名鑑定

►兒當醫生要打斷腿6／醫審鑑定「匿名才特別敢寫」　首要培養法官「看得懂、問得對

►兒當醫生要打斷腿7／衛福部《醫預法》卡關　台中院檢突破盲點醫病調解成功70%

ET快訊
手機號碼「這2尾數」偏財運大爆發　31億威力彩有希望
澎湖男開車撞電線桿　妻台中急返見最後一面…忍痛拔管
是你嗎？全聯開出1張千萬發票、1張中2百萬
知名飯店被爆「蟑鼠狂竄」餐具髒　食安處稽查結果曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帶人妻進摩鐵慘被抓包...他辯：家中馬桶故障　軍人夫戴綠帽怒告

輪班選妃50分鐘收5千！警廢棄旅館暗夜破門　直擊「二人運動x3」

兒當醫生要打斷腿7／衛福部《醫預法》卡關　台中院檢突破盲點醫病調解成功70%

兒當醫生要打斷腿6／醫審鑑定「匿名才特別敢寫」　首要培養法官「看得懂、問得對」

兒當醫生要打斷腿5／法律人連病歷都看不懂　寒蟬效應讓醫審會維持匿名鑑定

兒當醫生要打斷腿4／近5年1048件醫療致死僅2％起訴　判決確定每案需費7.36年　

兒當醫生要打斷腿3／通常、可能VS絕對證據　法律與醫療專業決定醫糾勝敗

兒當醫師要打斷腿2／醫糾鑑定匿名制挨批「黑箱作業」　錯誤審判撕裂醫病關係！

兒當醫生要打斷腿1／名醫搶救傷患被控害截肢　纏訟12年獲清白嘆：醫生豬狗不如

獨／警彈指「黑色魔方」怒喊：你黑白講　眼鏡男認了「多年不想說的秘密」

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

銅板價！台南「古早味爆量乾麵」多汁水餃、中藥滷味絕對吃到撐

闖紅燈＋未戴安全帽遭警攔自摔　 她上網嗆「欺負台北人」遭酸爆

帶人妻進摩鐵慘被抓包...他辯：家中馬桶故障　軍人夫戴綠帽怒告

輪班選妃50分鐘收5千！警廢棄旅館暗夜破門　直擊「二人運動x3」

兒當醫生要打斷腿7／衛福部《醫預法》卡關　台中院檢突破盲點醫病調解成功70%

兒當醫生要打斷腿6／醫審鑑定「匿名才特別敢寫」　首要培養法官「看得懂、問得對」

兒當醫生要打斷腿5／法律人連病歷都看不懂　寒蟬效應讓醫審會維持匿名鑑定

兒當醫生要打斷腿4／近5年1048件醫療致死僅2％起訴　判決確定每案需費7.36年　

兒當醫生要打斷腿3／通常、可能VS絕對證據　法律與醫療專業決定醫糾勝敗

兒當醫師要打斷腿2／醫糾鑑定匿名制挨批「黑箱作業」　錯誤審判撕裂醫病關係！

兒當醫生要打斷腿1／名醫搶救傷患被控害截肢　纏訟12年獲清白嘆：醫生豬狗不如

獨／警彈指「黑色魔方」怒喊：你黑白講　眼鏡男認了「多年不想說的秘密」

中職／孫盛希開球差點被砸中　久違演唱還對鏡子練習

帶人妻進摩鐵慘被抓包...他辯：家中馬桶故障　軍人夫戴綠帽怒告

電鍋「活裝罕見蜥蜴」想走私到中國黑市賺千萬　台男遭澳洲驅逐出境

來大禹故鄉拚經濟！ 台商、川商「看好」北川投資趨勢

中職／蔣智賢即將歸隊　回一軍可能守外野

女友爸借賓士！台男勇敢拒絕「被嗆怎疼我女兒」...結局曝光　網戰爆

70年前那夜...死守金門大膽島！島孤人不孤「建功傳令」命名戰史館

CBA／林書豪轟新高38分　北京確定季後賽首輪輪空

青春活力沙灘排球趣味競賽　學甲警加強預防犯罪宣導確保暑期安全

SSAK3《音中》正式出道　劉在錫「放送事故」⋯太緊張卡痰了！

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

5女友都叫「老婆」　時間管理大師帶她們歐亞非玩透透

國道貨櫃車連4撞！神奇金色客車完美閃避

快訊／彰化北斗驚傳命案！婦陳屍住處

即／3歲女童「噴槍灌肺」慘死！　父遭判1年10個月

北市驚爆殘虐命案！22歲男「十指發黑」陳屍瑤山宮

見失智男跌坐在地　身高180「仙氣女警」把人載回家

小男童跟媽媽上班　慘遭店長施暴

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

更多熱門

相關新聞

2020雲林海洋音樂祭　舞立方趙敦毅明日於成龍溼地磅礴開場

2020雲林海洋音樂祭　舞立方趙敦毅明日於成龍溼地磅礴開場

「2020雲林海洋音樂祭」7月26日至8月9日為期三個週末將於口湖成龍溼地及四湖三條崙海水浴場由「舞立方-趙敦毅」磅礴開場，從第一週「流動藝術三部曲《綻放》」、第二週「海灘狂歡音樂趴」至第三週父親節的「親子歡樂派對」主題，讓民眾休閒消暑首選雲林，舞者趙敦義鞠躬邀請各地遊客給雲林一個機會，能被更多人看見。

盜刷大嫂30萬慘被虐死　母淚控：有證據嗎？

盜刷大嫂30萬慘被虐死　母淚控：有證據嗎？

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

男騎士翹孤輪轉圈...耍特技　PO網下場慘

男騎士翹孤輪轉圈...耍特技　PO網下場慘

基隆大武崙沙灘女子溺水　救起無生命跡象　

基隆大武崙沙灘女子溺水　救起無生命跡象　

關鍵字：

醫療糾紛過失傷害業務過失黃慧夫平反清白影音

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

新北貢寮龍洞驚傳176人遭浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

更多

最夯影音

更多
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面