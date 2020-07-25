兒當醫生要打斷腿7／衛福部《醫預法》卡關　台中院檢突破盲點醫病調解成功70%

記者羅志華、白珈陽／台北報導

為減少醫療糾紛、保障醫護人員與病患權利，衛福部推動《醫療事故預防及爭議處理法》，希望在醫療事故發生時，即時關懷病家，引入第三方促成和解，但因救濟預算分配等問題在立院卡關，在此同時，台中司法機關已試辦醫療專業調解多年，去年和解率高達70%，關鍵在於病家通常只想知道手術室發生什麼事，了解後通常就能免去雙方訴訟煩累。

▲台中地院發言人林源森表示，成立醫療專業調解委員會後可縮短訴訟時間。（圖／記者白珈陽攝）

根據連江地院院長廖建瑜統計，全台各地檢署在2012年到2017年10月，起訴的醫療刑事案件僅20件，而非正式的法院民事訴訟統計，各地院每年新收民事案件，依地區特性不同，從數件到數十件，即使民刑兩類相加起來，都和上百上千的勞工等其他類型專業案件少很多。

而台中地院從2012年9月起，推動醫療調解試辦制度，由醫療及法律專家2類專家早期介入醫療糾紛，確認醫療行為真相，找出雙方都能接受的調解方案，實施成效達50％左右成功率，光是2019年新收的民事醫療調解案29件，調解成功率已達70%。

▲新竹衛生局長王宗曦表示，各醫院已開始逐步建立醫糾關懷小組。（圖／記者羅志華攝）

台中地院行政庭長林源森表示，過去法院審理醫療案件，如果要送醫審會鑑定，容易拖上好幾年才能有確定判決，成立醫療調解委員會後可縮短訴訟時間，以2020年為例，中部地區已有24位各醫師公會推薦、遴選的專科醫師協助擔任調解員，與當事人進行溝通。

台中地檢署也在最近2年，與中國醫藥大學附設醫院成立「醫法論壇」，讓檢察官了解實際醫療行為發生的狀況，避免錯誤認知或偏見；主任檢察官黃政揚指出，提告的病患家屬常常只要一個說法，畢竟家人走得不明不白，「身為子女若沒有幫他追求真相，會心裡過不去」，透過第三方醫師介入講解，讓民眾了解真相，或許能夠讓他們安心，提早結束訴訟煩累。

而衛福部近年推動的《醫預法》，也正是根據「醫療事故即時關懷」、「醫療爭議調解先行」、「預防除錯提升品質」3個原則擬定，前衛福部醫事司長王宗曦表示，雖然法律先前送立法院沒有通過，主因包括各方對補助救濟的預算分配沒有公式，但法條討論的方向，卻已在各醫院逐步發展落實，並建立糾紛關懷小組，讓民眾在遇到糾紛時，可即時接受關懷，未來《醫預法》也將繼續推動完成立法。（系列專題結束）

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