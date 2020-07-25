兒當醫師要打斷腿2／醫糾鑑定匿名制挨批「黑箱作業」　錯誤審判撕裂醫病關係！

記者羅志華、孫于珊／台北報導

整形外科醫師黃慧夫被控業務過失導致病患截肢，纏訟12年才獲得無罪清白，期間「衛福部醫事審議委員會」卻做出2次結論相反的鑑定結論，又因醫審會匿名制，法官無法傳喚鑑定人出庭作證，最後由沒有醫療專業的法官，根據鑑定報告「外行審理內行」，黃獨自舉債打官司，從醫熱情也被消磨殆盡，他痛批：「錯誤的審判，是撕裂醫病關係的元兇！」

▲黃慧夫感嘆官司消磨了他年輕時從醫的熱情。（圖／記者黃彥傑攝）

黃慧夫曾公開說：「以後兒子要當醫生，我就打斷他的腿」，獲得清白後態度較為緩和表示，如果孩子真的想從醫，「我會建議他到國外去，不要像我被訴訟折磨。」黃慧夫表示，「醫師有時要在短時間內對病症做出判斷，司法人員針對過去已發生的事實辦案，若做了錯誤的審判，也該被檢討」。

▲黃慧夫舉債打官司，靠自己爭取清白，痛批錯誤判決是撕裂醫病關係的元兇！（圖／記者黃彥傑攝）

黃慧夫受訪時表示，「病家是無辜的」，即使病患或家屬在訴訟中口出惡言，他都能接受，但司法人員在未詳盡了解醫療事件的情況下，做出錯誤的起訴、判決，加深病家對醫師的誤解，「是撕裂醫病關係的元凶！」而本該是最具公信力的醫審會，竟在本案2次鑑定得出相反結論，還因匿名制，讓法院想傳鑑定人出庭也找不到人，更讓黃慧夫質疑醫審會根本「黑箱作業」。

鑑於醫療糾紛的專業性，「2017年總統府司法改革國是會議」分組決議中，在實踐修復式正義項目內，建議醫療糾紛調處中，以修復式正義為精神替代糾紛解決模式，藉由對話的善意，重建醫病關係，並啟動「多元雙向醫療爭議處理機制試辦計畫」。全國各地醫療院所較集中，較常發生醫療糾紛的法院，也會設置醫療專股、專庭，法官學院也會開課，供法官了解醫療實務運作。

▲牙醫師鄧政雄建議用「初步鑑定與調解」減少醫療糾紛爭訟難題。（圖／記者孫于珊攝）

擁有法學碩士學位的牙醫師鄧政雄指出，法官也是人，依自身經歷的不同，對鑑定報告解讀可能不同，因此法官訓練非常重要，至於醫療鑑定制度牽扯範圍廣而複雜，在學術論文等文獻中探討非常多，醫界、法界各角度說法都有，表示這是個兩難議題，若持續推動醫糾發生時的「初步鑑定與調解」，相信能減少後續司法爭訟。

所謂「初步鑑定與調解」，指的是衛福部近年持續推動《醫預法》的主要立法原則，「醫療事故即時關懷」與「醫療爭議調解先行」，雖然目前法案尚未完成立法，但各大型醫療院所、司法機關都已逐步在落實，以台中地檢署為例，主任檢察官黃政揚就指出，目前中檢在收到民眾提告醫療案件後，不一定會送醫審會，可能就近送彰基、中國醫、中山醫、榮總做初步鑑定，有時會將案件送衛生局進行調處，透過第三方醫師介入、講解說明，讓民眾了解個案發生的真相，促進雙方溝通，提早結束訟累。

不過鄧政雄認為，醫療糾紛處理的改革是一條長遠的路，現階段由醫審會作的鑑定仍被認為是較為中立客觀的參考，對醫師來說，做好自我保護，術前「告知」到位、診療「病歷」做好，最好還要「錄音」，面對醫療糾紛時才能不畏懼。

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