澎湖男自撞電線桿「出血不止」！妻台中急返澎見最後一面…搶救3hrs忍痛拔管

記者吳奕靖、戴若涵／澎湖報導

澎湖縣白沙鄉中正橋南端25日中午發生一起自撞車禍！一輛自小客車撞上路旁電線桿，車頭當場凹陷，冒出白煙及火花，64歲顏姓駕駛受困車內，被警消人員救出時已無生命跡象，經搶救後仍不幸於下午3時35分宣告身亡。

▲▼澎湖自撞車禍，顏男搶救3小時後家屬忍痛拔管。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

澎湖縣政府消防局於25日12時04分受理民眾報案，縣道203線中西段（中正橋南端）發生交通事故，自小客車變換車道時，疑似急性心肌梗塞，自撞路旁電線桿，車損嚴重，駕駛受困車內。

消防局獲報後，立即派遣第二大隊白沙分隊2車5人、湖西隊支援1車2人趕赴現場執行車禍救助，由第二大隊大隊長陳孟鴻負責現場指揮。警消抵達現場發現，顏男駕駛白色轎車由白沙往馬公方向行駛，於中西段自撞電線桿肇事，顏男受困車內。

但由於車門變形無法開啟，車頭還冒出煙及火花，警消趕緊以簡易破壞器材將車門破壞，再以長背板將已無生命跡象的顏男救出後，將人送往醫院急救，接著佈線出水灌救，以防火勢擴大。

由於顏男頭部、胸部受到強烈撞擊，顱內、胸腔出血不止，情況並不樂觀。顏男家屬表示，等顏妻從台中返澎見完丈夫最後一面後將拔管。顏男25日下午3時35分已宣告不治。至於整起事件發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

快訊／癌末女見到媽媽了！ 母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過



才跟男友恩愛完…桃園妹感覺「下面有東西」驚醒！見「男友爸在背後」狂抖崩潰



彰化女陳屍住家浴室！「頸部明顯刀痕」倒血泊慘死…兇手身分曝光