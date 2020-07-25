兒當醫生要打斷腿4／近5年1048件醫療致死僅2％起訴　判決確定每案需費7.36年　

記者劉昌松／台北報導

民眾因病求醫，有時結果不如預期，就會想循司法途徑要醫師和醫院負責，但實際上，近幾年檢察官調查醫療糾紛案件，平均每年僅有2%左右的起訴率，即使進入法院一審，也僅31％醫護人員被判有罪，連江地院院長廖建瑜指出，這是因為一般人以為的「因果關係」，和法律上需要確認的「百分之百」無虞有很大程度上差別。

▲醫療糾紛刑事案件的有罪率，遠低於其他刑案。（圖／連江地院院長廖建瑜提供、《ETtoday新聞雲》製作）

根據法務部的1份統計資料，全國各地檢署從2012年到2017年10月，共偵辦1048件醫療過失致死案，其中20件起訴，比率不到2%；而2016年到2017年10月止的醫療過失傷害案，起訴15件，佔全部592件約2.5%。再根據連江地院院長廖建瑜發表於《月旦醫事法報告》的一篇實證專文，被起訴到法院的醫療訴訟中，31％的案件判醫護人員有罪，遠遠低於一般刑案逾85%的有罪率。

具有醫療案件專業法官證照的廖建瑜指出，同時期內，檢方起訴案量，絕對不能和法院的判決統計相提並論，因為從過去3年內確定案件分析，平均每件案子要花2687天，也就是大約7.36年的時間才能確定，主要就在於醫療案件非常仰賴、等待醫療專業的鑑定。

▲過去幾年因醫糾案件被判有罪的醫師人數變化。（圖／長庚教授林萍章提供、《ETtoday新聞雲》製作）

廖建瑜解釋，在車禍案件中，法官會找出煞車痕長度，用來判斷事發前車速、駕駛反應速率，醫療案件也要找證據，但是鑑定單位只能針對問題回答，假設有病患在接受達文西手術時發生意外，如果承審法官對醫療程序不熟悉，可能只問「達文西手術施作過程是否有問題？」但若是熟悉醫療的法官，可能就會問「個案情形是否有其他手術方式」，也許醫審會審視病歷資料後，認為個案情形需要更大的手術視野，「比較適合用傳統開刀」，這樣案子就會直接找到癥結點，避免在不重要的問題上打轉。

不過法官不能把判斷對錯的責任推給醫審會，不能直接要醫審會決定醫師是否有疏失，所以法官多是提問「醫師在某狀況下，通常會做怎麼樣的處置？」由醫審會提供1個醫療常規「量尺」，法官再用這個量尺，衡量個案是否已牴觸法律限制。比如說，家屬質疑醫師沒做CPR害死病患，也許醫審會回答做了CPR救回1命的機率有多大，但法院可能會認為，必須可以百分之百確定能救活，才能處罰當時不做CPR的醫護。

▲連江地院院長廖建瑜指出，醫糾案件十分仰賴專業鑑定，因此審判耗時。（圖／資料照）

另外，有時案件因當事人一再請求鑑定，而有2份以上的鑑定報告，出現不同鑑定「量尺」，甚至結論矛盾的情形，法官可能要根據鑑定單位能否派人出庭作證，以及詰問狀況等情形，判斷要根據哪份鑑定做判決，不過通常鑑定結果不一致的話，判決會比較傾向對被告醫師較為有利，這些都可能導致醫療案件審理費時、醫護無罪率高的結果。

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