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盜刷大嫂信用卡30萬賠一命！出獄好心收留卻吃裡扒外　他慘被凌虐亡

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記者邱中岳／台北報導

北市中山區24日凌晨時分，爆發凌虐致死案件，警方獲報後當場逮捕2嫌，最後也在8小時找到陳姓主嫌等3人到案，警方訊後依照殺人罪嫌送辦，陳姓主嫌辯稱，當初男子出獄後好心收留，但沒想到卻吃裡扒外，盜刷妻子的信用卡30萬元。

警方調查，22歲的廖姓死者2019年因案服刑，出獄後沒有工作，透過天道盟太陽會的陳姓乾哥哥介紹借住在民族東路上的瑤山宮，平時在宮廟內偶爾幫忙開車，但卻被陳姓乾哥哥懷疑「盜刷妻子的信用卡30萬元」，於是遭一群人強押回宮廟。

▲▼警方訊後依照殺人、過失致死以及《組織犯罪條例》等罪嫌將5人送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方訊後依照殺人、過失致死以及《組織犯罪條例》等罪嫌將5人送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓乾哥夥同另外4名男子，在新莊將廖姓死者強押上車，最後押回瑤山宮旁的宿舍，一群人利用鋁棒等兇器痛毆廖男，造成廖全身多處瘀青，連頭部也有多處紅腫，甚至連十根手指頭都被打到發黑。

警方事後獲報到場，當場逮捕2名涉案嫌犯，但陳姓乾哥與另外2名嫌犯則逃逸，最後在8小時後順利逮人，訊後依照殺人、傷害致死以及《組織犯罪條例》送辦。

▲▼男子（紅圈）被一夥人帶回瑤山宮宿舍，竟慘遭痛毆致死。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子（紅圈）被一夥人帶回瑤山宮宿舍，竟慘遭痛毆致死。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，廖姓男子因案入獄服刑，結識了天道盟的陳姓大哥，最後互相以乾哥、乾弟相稱，陳姓大哥在廖出獄後還安排廖在瑤山宮幫忙，平時也幫宮廟開車做雜事等。

但陳姓大哥懷疑，廖姓死者生前偷走妻子的信用卡，並且盜刷30萬元，最後甚至避不見面，陳姓大哥還傳簡訊給廖男母親，要求母親出面處理兒子債務，最後還到新莊押人，將人帶回瑤山宮凌虐致死。

檢警也在25日上午會同家屬，相驗廖姓死者遺體，廖姓死者母親當場難過表示，「說我兒子欠30萬，有證據嗎？有必要這樣打死人嗎？」，說到激動處難過地流下眼淚。

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