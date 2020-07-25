兒當醫生要打斷腿5／法律人連病歷都看不懂　寒蟬效應讓醫審會維持匿名鑑定

記者劉昌松、孫于珊／台北報導

醫療行為具有高度專業，曾任法官21年的律師王世華坦言，「人家要醫學院念6、7年加實習才能執業」，法律人連病歷都看不懂，除了有機會就去參與研習課程，增加專業領域知識外，法官十分借重「衛福部醫事審議委員會」的鑑定意見，只是為了避寒蟬效應，鑑定醫師都匿名，如果鑑定結果出現模糊字眼，法官只能一再發函詢問，拉長訴訟時間。

▲前高院法官王世華坦言，法律人沒受過專業訓練，通常連病歷都看不懂 。（圖／記者劉昌松攝）

連江地院院長廖建瑜統計，2017年到2018年間，全國地檢署只起訴了28件醫療過失傷害或致死案，另有1件民眾自訴，在法院實務中，屬於「小眾」類型的案子，所以並非每個法院都設有醫療專庭專股，通常有訴訟案件時，檢、辯或醫病雙方會就醫療過程中的疑點，各自提出需要問題，請法官委由專業鑑定。

由於當事人都希望專家能回答對自己有利的問題，迴避對自己不利的環節，有經驗的法官，可根據手術、護理紀錄或病歷，排除與已知情形不吻合的問題，甚至自己提問，不一定會隨著醫病要求做多餘的鑑定。但基於專業分工的關係，醫審會即使覺得醫師可能有錯，為了避免代替法院「宣判被告有罪」，通常也不會直接寫明，改用「難謂無疏失」這種模稜兩可的回答。

▲各地檢署起訴醫護人員的比率超低。（圖／法務部網站、《ETtoday新聞雲》製作）

律師王世華指出，也有些時候鑑定結果模糊不清，是因問題不明確，法官可能再請醫審會做補充鑑定，或找鑑定人出庭做證接受詰問，過去醫審會常以醫師忙碌等理由，婉拒提供鑑定醫師名單，近幾年很多法官也都知道醫審會是採匿名制，因此根未不會再找鑑定醫出法庭，法官只能根據檢辯雙方攻防，去解讀報告內容，通常在罪疑惟輕原則下，會判醫師無罪、免賠，畢竟若對醫師過於苛求，造成醫界不願緊急救護，對病患也不見得是好事。

但廖建瑜坦言，儘管有專家學者認為，醫審會應該派人到法院接受詰問，醫審會仍認為，「台灣才這麼點大，如果被發現是誰做出不利被告醫師的鑑定結果，可能產生『寒蟬效應』，降低專科醫師協助鑑定意願，甚至不敢講實話，所以兩害取其輕，仍維持由醫審會出具鑑定意見，執筆醫師匿名的現狀。」

▲連江地院院長廖建瑜表示，可以理解醫界擔心寒蟬效應，所以不具名鑑定醫療個案。（圖／資料照）

醫法雙修的牙醫師鄧政雄處理過上百件醫糾調處，是台北市衛生局首位牙醫師任調處委員，並曾受邀前往法官學院醫療法律講座，他建議醫師不要嫌麻煩，有機會就對病患充分說明治療方式的風險、注意事項，並在病歷上註記已告知事項，有必要時，也可將看診過程錄音，多講幾句話讓病患聽得懂、多寫幾個字記錄自己所做處置，若日後發生糾紛，都會成為醫師自保工具。

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