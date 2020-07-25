　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兒當醫生要打斷腿5／法律人連病歷都看不懂　寒蟬效應讓醫審會維持匿名鑑定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者劉昌松、孫于珊／台北報導

醫療行為具有高度專業，曾任法官21年的律師王世華坦言，「人家要醫學院念6、7年加實習才能執業」，法律人連病歷都看不懂，除了有機會就去參與研習課程，增加專業領域知識外，法官十分借重「衛福部醫事審議委員會」的鑑定意見，只是為了避寒蟬效應，鑑定醫師都匿名，如果鑑定結果出現模糊字眼，法官只能一再發函詢問，拉長訴訟時間。

▲▼ 律師王世華 。（圖／記者劉昌松攝）

▲前高院法官王世華坦言，法律人沒受過專業訓練，通常連病歷都看不懂 。（圖／記者劉昌松攝）

連江地院院長廖建瑜統計，2017年到2018年間，全國地檢署只起訴了28件醫療過失傷害或致死案，另有1件民眾自訴，在法院實務中，屬於「小眾」類型的案子，所以並非每個法院都設有醫療專庭專股，通常有訴訟案件時，檢、辯或醫病雙方會就醫療過程中的疑點，各自提出需要問題，請法官委由專業鑑定。

由於當事人都希望專家能回答對自己有利的問題，迴避對自己不利的環節，有經驗的法官，可根據手術、護理紀錄或病歷，排除與已知情形不吻合的問題，甚至自己提問，不一定會隨著醫病要求做多餘的鑑定。但基於專業分工的關係，醫審會即使覺得醫師可能有錯，為了避免代替法院「宣判被告有罪」，通常也不會直接寫明，改用「難謂無疏失」這種模稜兩可的回答。

▲▼醫療糾紛案件統計。（圖／《ETtoday新聞雲》製作）

▲各地檢署起訴醫護人員的比率超低。（圖／法務部網站、《ETtoday新聞雲》製作）

律師王世華指出，也有些時候鑑定結果模糊不清，是因問題不明確，法官可能再請醫審會做補充鑑定，或找鑑定人出庭做證接受詰問，過去醫審會常以醫師忙碌等理由，婉拒提供鑑定醫師名單，近幾年很多法官也都知道醫審會是採匿名制，因此根未不會再找鑑定醫出法庭，法官只能根據檢辯雙方攻防，去解讀報告內容，通常在罪疑惟輕原則下，會判醫師無罪、免賠，畢竟若對醫師過於苛求，造成醫界不願緊急救護，對病患也不見得是好事。

但廖建瑜坦言，儘管有專家學者認為，醫審會應該派人到法院接受詰問，醫審會仍認為，「台灣才這麼點大，如果被發現是誰做出不利被告醫師的鑑定結果，可能產生『寒蟬效應』，降低專科醫師協助鑑定意願，甚至不敢講實話，所以兩害取其輕，仍維持由醫審會出具鑑定意見，執筆醫師匿名的現狀。」

▲▼馬英九洩密案宣判,台北地方法院發言人廖建瑜,馬英九律師蔡茂松。（圖／記者姜國輝攝）

▲連江地院院長廖建瑜表示，可以理解醫界擔心寒蟬效應，所以不具名鑑定醫療個案。（圖／資料照）

醫法雙修的牙醫師鄧政雄處理過上百件醫糾調處，是台北市衛生局首位牙醫師任調處委員，並曾受邀前往法官學院醫療法律講座，他建議醫師不要嫌麻煩，有機會就對病患充分說明治療方式的風險、注意事項，並在病歷上註記已告知事項，有必要時，也可將看診過程錄音，多講幾句話讓病患聽得懂、多寫幾個字記錄自己所做處置，若日後發生糾紛，都會成為醫師自保工具。

療癒！紓壓！心訣大公開

二手票券豐富你的生活

【專題新聞】

►兒當醫生要打斷腿1／名醫搶救傷患被控害截肢　纏訟12年獲清白嘆：醫生豬狗不如

►兒當醫師要打斷腿2／醫糾鑑定匿名制挨批「黑箱作業」　錯誤審判撕裂醫病關係！

►兒當醫生要打斷腿3／通常、可能VS絕對證據　法律與醫療專業決定醫糾勝敗

►兒當醫生要打斷腿4／近5年1048件醫療致死僅2％起訴　判決確定每案需費7.36年

►兒當醫生要打斷腿6／醫審鑑定「匿名才特別敢寫」　首要培養法官「看得懂、問得對」

►兒當醫生要打斷腿7／衛福部《醫預法》卡關　台中院檢突破盲點醫病調解成功70%

ET快訊
手機號碼「這2尾數」偏財運大爆發　31億威力彩有希望
澎湖男開車撞電線桿　妻台中急返見最後一面…忍痛拔管
是你嗎？全聯開出1張千萬發票、1張中2百萬
知名飯店被爆「蟑鼠狂竄」餐具髒　食安處稽查結果曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帶人妻進摩鐵慘被抓包...他辯：家中馬桶故障　軍人夫戴綠帽怒告

輪班選妃50分鐘收5千！警廢棄旅館暗夜破門　直擊「二人運動x3」

兒當醫生要打斷腿7／衛福部《醫預法》卡關　台中院檢突破盲點醫病調解成功70%

兒當醫生要打斷腿6／醫審鑑定「匿名才特別敢寫」　首要培養法官「看得懂、問得對」

兒當醫生要打斷腿5／法律人連病歷都看不懂　寒蟬效應讓醫審會維持匿名鑑定

兒當醫生要打斷腿4／近5年1048件醫療致死僅2％起訴　判決確定每案需費7.36年　

兒當醫生要打斷腿3／通常、可能VS絕對證據　法律與醫療專業決定醫糾勝敗

兒當醫師要打斷腿2／醫糾鑑定匿名制挨批「黑箱作業」　錯誤審判撕裂醫病關係！

兒當醫生要打斷腿1／名醫搶救傷患被控害截肢　纏訟12年獲清白嘆：醫生豬狗不如

獨／警彈指「黑色魔方」怒喊：你黑白講　眼鏡男認了「多年不想說的秘密」

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

銅板價！台南「古早味爆量乾麵」多汁水餃、中藥滷味絕對吃到撐

闖紅燈＋未戴安全帽遭警攔自摔　 她上網嗆「欺負台北人」遭酸爆

帶人妻進摩鐵慘被抓包...他辯：家中馬桶故障　軍人夫戴綠帽怒告

輪班選妃50分鐘收5千！警廢棄旅館暗夜破門　直擊「二人運動x3」

兒當醫生要打斷腿7／衛福部《醫預法》卡關　台中院檢突破盲點醫病調解成功70%

兒當醫生要打斷腿6／醫審鑑定「匿名才特別敢寫」　首要培養法官「看得懂、問得對」

兒當醫生要打斷腿5／法律人連病歷都看不懂　寒蟬效應讓醫審會維持匿名鑑定

兒當醫生要打斷腿4／近5年1048件醫療致死僅2％起訴　判決確定每案需費7.36年　

兒當醫生要打斷腿3／通常、可能VS絕對證據　法律與醫療專業決定醫糾勝敗

兒當醫師要打斷腿2／醫糾鑑定匿名制挨批「黑箱作業」　錯誤審判撕裂醫病關係！

兒當醫生要打斷腿1／名醫搶救傷患被控害截肢　纏訟12年獲清白嘆：醫生豬狗不如

獨／警彈指「黑色魔方」怒喊：你黑白講　眼鏡男認了「多年不想說的秘密」

中職／孫盛希開球差點被砸中　久違演唱還對鏡子練習

帶人妻進摩鐵慘被抓包...他辯：家中馬桶故障　軍人夫戴綠帽怒告

電鍋「活裝罕見蜥蜴」想走私到中國黑市賺千萬　台男遭澳洲驅逐出境

來大禹故鄉拚經濟！ 台商、川商「看好」北川投資趨勢

中職／蔣智賢即將歸隊　回一軍可能守外野

女友爸借賓士！台男勇敢拒絕「被嗆怎疼我女兒」...結局曝光　網戰爆

70年前那夜...死守金門大膽島！島孤人不孤「建功傳令」命名戰史館

CBA／林書豪轟新高38分　北京確定季後賽首輪輪空

青春活力沙灘排球趣味競賽　學甲警加強預防犯罪宣導確保暑期安全

SSAK3《音中》正式出道　劉在錫「放送事故」⋯太緊張卡痰了！

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

5女友都叫「老婆」　時間管理大師帶她們歐亞非玩透透

國道貨櫃車連4撞！神奇金色客車完美閃避

快訊／彰化北斗驚傳命案！婦陳屍住處

即／3歲女童「噴槍灌肺」慘死！　父遭判1年10個月

北市驚爆殘虐命案！22歲男「十指發黑」陳屍瑤山宮

見失智男跌坐在地　身高180「仙氣女警」把人載回家

小男童跟媽媽上班　慘遭店長施暴

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

更多熱門

相關新聞

2020雲林海洋音樂祭　舞立方趙敦毅明日於成龍溼地磅礴開場

2020雲林海洋音樂祭　舞立方趙敦毅明日於成龍溼地磅礴開場

「2020雲林海洋音樂祭」7月26日至8月9日為期三個週末將於口湖成龍溼地及四湖三條崙海水浴場由「舞立方-趙敦毅」磅礴開場，從第一週「流動藝術三部曲《綻放》」、第二週「海灘狂歡音樂趴」至第三週父親節的「親子歡樂派對」主題，讓民眾休閒消暑首選雲林，舞者趙敦義鞠躬邀請各地遊客給雲林一個機會，能被更多人看見。

盜刷大嫂30萬慘被虐死　母淚控：有證據嗎？

盜刷大嫂30萬慘被虐死　母淚控：有證據嗎？

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

男騎士翹孤輪轉圈...耍特技　PO網下場慘

男騎士翹孤輪轉圈...耍特技　PO網下場慘

基隆大武崙沙灘女子溺水　救起無生命跡象　

基隆大武崙沙灘女子溺水　救起無生命跡象　

關鍵字：

醫療糾紛過失傷害業務過失黃慧夫平反清白王世華廖建瑜鄧政雄影音

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

新北貢寮龍洞驚傳176人遭浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

更多

最夯影音

更多
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面