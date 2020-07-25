兒當醫生要打斷腿6／醫審鑑定「匿名才特別敢寫」　首要培養法官「看得懂、問得對」

記者羅志華、劉昌松／台北報導

目前醫療糾紛走上法院，大多要靠「衛福部醫事審議委員會」做鑑定，但鑑定報告隱匿鑑定人身份，讓人質疑神祕面紗下的秘密，有專家建議，或許可參考美國制度，由專業鑑定醫師出庭，協助法院解讀報告，但是培養法官專業素養，在送鑑定時問對問題，有能力正確解讀鑑定結果，是目前醫療訴訟實務上最需要加強改善的地方。

▲台大名醫黃慧夫質疑醫審會匿名鑑定恐有「黑箱作業」。（圖／記者黃彥傑攝）

新竹衛生局長王宗曦曾任衛服部醫事司長，她向《ETtoday新聞雲》讀者解釋，衛福部醫審會的主要任務，是接受司法或檢察機關委託鑑定，依《醫療法》規定，成員中的法學專家與社會人士的占比，不得少於1/3，主要是希望醫審會的鑑定結果，能透過法律人參與而更符合法律所需，「讓法官看得懂」。

在鑑定流程上，採迴避原則，例如需鑑定的是台灣北區的案例，就找南區的醫學中心，由醫學中心先做初步鑑定，再由鑑定醫師到由醫界大老、教授、個案相關專科醫師組成的醫審會上報告，由於審查過程不讓訴訟當事人到場，醫審會成員、鑑定醫師全都匿名，也不上法庭說明、接受檢辯詰問，被質疑台大名醫黃慧夫質疑「黑箱作業」。

▲新竹衛生局長王宗曦說，醫療鑑定相當複雜專業，醫師匿名才不用擔心得罪人 。（圖／記者羅志華攝）

對此，王宗曦表示，醫審會成員匿名其實是優點，因為匿名，醫師才特別敢寫，不用擔心得罪人，法院若需要專業意見，可找相關專科醫師或機構作證，「不該草率地讓鑑定醫師去承擔壓力」。至於外界質疑醫審會鑑定常用模稜兩可字眼，王也解釋，因為醫療領域相當複雜，鑑定醫師面對假設性問題，也只能回復各種可能發生狀況，讓法官以自己的心證去做判決。

連江地院院長廖建瑜指出，確實有些不熟悉醫療專業的法官，會一口氣向醫審會提出30、40個問題，希望不小心打中一個，讓鑑定單位來回答醫師的處置有沒有問題，結果假設鑑定報告有4個針對不同問題的答案，結果某法官採用其中2點，作為無罪判決理由，另一個法官，又採信另外2點，判被告有罪，這中間的落差不完全是醫審會的問題，也跟法官的醫療專業程度有關。

▲連江地院廖建瑜認為可參考美國推動專業鑑定醫師上法庭。（圖／資料照）

廖建瑜舉例1件醫美診所抽脂案，高院法官認為，診所沒有配備適當醫療器材檢查、監測病患生理指數，讓身體已出狀況的病患回家後因不適掛急診，診所醫師有過失責任，但是最高法院2019年將本案判決撤銷，理由是，就算有適當器材監測病患生理狀況，能保證病患就不會發生病危意外嗎？因此將全案發回要求高院再做調查鑑定。

廖建瑜表示，美國有專業鑑定醫師，專門針對各種醫療糾紛出庭作證說明，我國想推行這樣的醫療訴訟制度比較困難，但仍有改善空間，第一個是要問對問題，第二個是法官能不能看出鑑定報告本身的問題，像是鑑定報告引用的文獻其實只是1名醫師針對單一個案所做的研究紀錄，那麼這份鑑定可信度，應該就會遠低於另一份引用醫學期刊論文的鑑定意見。

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