新二代FUN暑假　水域活動營隊體驗

▲社團法人台灣多元人力資源發展協會舉辦「青春專案-河海漾水域活動體驗營」，強化個人水域觀念與防溺救溺技巧，培養新二代在安全的環境下體驗台灣海洋之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助新住民子女在暑假期間探索自我和拓展學習視野，社團法人台灣多元人力資源發展協會自7月22日起，於麻豆區舉辦為期3天的「青春專案-河海漾水域活動體驗營」，強化個人水域觀念與防溺救溺技巧，培養新二代在安全的環境下體驗台灣海洋之美。

主辦單位特別邀請內政部移民署南區事務大隊台南市第二服務站，24日結業式進行跨文化宣導，透過團隊互動陶冶學員品格、提升自信，讓青年學子度過一個充實且難忘的夏天！

結業式舉辦在當地知名台灣鯛漁場-「巧匠舞音」，店長為泰國籍新住民賴雅姿，賴雅姿經歷生活適應、喪夫之痛等衝擊，但她仍展現出不凡的毅力，汲取魚蝦養殖技術、鑽研電腦知識並擔任志工回饋社會，還成為微電影「愛無國界」的女主角，最終走出低潮實現自我。

移民署和學員分享賴雅姿跨越文化障礙，在台深耕的心路歷程，同時鼓勵新二代參與築夢計畫及海外培力計畫，善加運用語言及文化優勢多方發展，獲得相當正面的迴響。

本次參加學員的母親分別來自中國大陸、越南、柬埔寨及泰國等，每個人的成長背景皆不相同，這場學習之旅不但使新二代體認到「尊重差異、欣賞多元」的真諦，也準備好勇氣迎接未來的各種挑戰。最後，孩子們實地見習台灣鯛養殖及烹調技術，由前總統主廚李宗銘帶領下池現撈「上青」的鯛魚，在烈日下揮灑汗水，感受漁家收成的喜悅，寓教於樂，成果豐碩。

台南第二服務站主任陳南翰表示，感謝台灣多元人力資源發展協會邀請移民署共襄盛舉，協助新住民融入在地生活，培育新二代發揮自身優勢，已成為我國永續經營的重要課題，移民署將與各界共同努力，促進多元文化交流，厚植國家競爭力。

・超級划算必需吃一波